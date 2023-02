WPL Auction: Full squads of all 5 teams, List of all Unsold players

WPL Auction LIVE: The player auctions for the inaugural Women's Premier League (WPL) will be held in Mumbai, on Monday. Each team has a purse of INR. 12 crore and can pick 15 to 18 players for their roster.

Take a look at the complete squads of teams and the unsold players in the auction here:

Delhi Capitals:

Gujarat Giants:

UP Warriorz:

Mumbai Indians:

Royal Challengers Bangalore:

SET 1 Sophie Devine

Sophie Ecclestone

Ashleigh Gardner Harmanpreet Kaur Smriti Mandhana Hayley Matthews Ellyse Perry



SET 2 Shabnim Ismail

Amelia Kerr

Tahlia Mcgrath Beth Mooney

Natalie Sciver Deepti Sharma

Renuka Singh SET 3 Suzie Bates

Tammy Beaumont

Tazmin Brits

Sophia Dunkley

Meg Lanning

Jemimah Rodrigues

Shafali Verma

Laura Wolvaardt



SET 4 Chamari Athapaththu Harleen Deol Deandra Dottin

Heather Knight

Suné Luus

Annabel Sutherland Pooja Vastrakar

Dani Wyatt SET 5 Bernadine Bezuidenhout

Taniyaa Bhatia

Yastika Bhatia Richa Ghosh

Alyssa Healy

Amy Jones

Anushka Sanjeewani

Sushma Verma SET 6 Jahanara Alam

Shamilia Connell

Freya Davies

Ayabonga Khaka

Anjali Sarvani

Megan Schutt Shakera Selman Lea Tahuhu SET 7 Afy Fletcher Rajeshwari Gayakwad

Sarah Glenn

Fran Jonas

Alana King

Nonkululeko Mlaba

Inoka Ranaweera

Poonam Yadav SET 8 Nadine De Klerk

Jess Jonassen

Marizanne Kapp Leigh Kasperek

Salma Khatun

Shikha Pandey

Sneh Rana Radha Yadav SET 9 Hrishita Basu Parshavi Chopra

Archana Devi

Mannat Kashyap

Titas Sadhu

Grace Scrivens

Shweta Sehrawat

Soumya Tiwari G. Trisha SET 10 Shorna Akter

Najla C M C

Hurley Gala

Sonia Mendhiya

Falak Naz

Shabnam Shakil

Shikha Shalot

Sonam Yadav

S. Yashasri SET 11 Phoebe Litchfield

Elyse Jayne Villani

Maia Bouchier

Sneha Deepthi

Latika Kumari

Priya Punia

Kiran Navgire

Madhuri Meheta Sabbineni Meghana Mona Meshram

Bharti Fulmali

Amy Hunter

Gaby Lewis Samantha Barriball

Rebecca Burns

Lauren Down

Maddy Green

Felicity Leydon Davis

Thamsyn Newton

Mignon Du Preez

Nilakshi De Silva

Vishmi Gunarathne Harshitha Samarawickrama

Trishan Holder

Kyshona Knight

Sharne Mayers Chipo Mugeri Tiripano

MaryAnne Musonda SET 12 Nigar Sultana

Lauren WinfieldHill

Nuzhat Parween

Mary Waldron

Sinalo Jafta

Lizelle Lee Hasini Perera Reniece Boyce

Shemaine Campbelle

Britney Cooper

Kycia Knight Natasha Mclean

Rashada Williams

Modester Mupachikwa SET 13 Erin Burns Nicola Carey

Sarah Coyte

Hannah Darlington

Kim Garth

Heather Graham

Grace Harris Georgia Wareham

Amanda Jade Wellington

Rumana Ahmed

Nahida Akter

Lata Mondol

Ritu Moni

Sobhana Mostary

Katherine Brunt

Alice Capsey Kate Cross

Alice Davidson Richards

Katie George

Emma Lamb

Bryony Smith

Isabelle Wong

Sukanya Parida

Mansi Joshi

Punam Raut

Simran Bahadur Ayushi Soni

Neha Tanwar

Soni Yadav

Anuja Patil

Shubhlakshmi Sharma

Veda Krishnamurthy

Challuru Prathyusha

Devika Vaidya

Amanjot Kaur

Dayalan Hemalatha

Swagatika Rath

Arundhati Reddy

Meghna Singh

Thirush Kamini

Niranjana Nagarajan

Laura Delany

Arlene Kelly

Kate Ebrahim

Nensi Patel

Jessica Watkin

Anneke Bosch

Chloe Tryon

Delmi Tucker

Dané Van Niekerk

Sunette Viljoen

KavIsha Dilhari

Oshadhi Ranasinghe

Malsha Shehani

Kirbyina Alexander

Aaliyah Alleyne

Jannillea Glasgow

Chinelle Henry

Lee Ann Kirby

Chedean Nation

Stafanie Taylor

Precious Marange

Kelis Ndhlovu

Ashley Ndiraya

Josephine Nkomo

Loryn Phiri SET 14 Darcie Brown

Stella Campbell

Lauren Cheatle

Holly Ferling

Lauren Bell

Natasha Farrant

Monica Patel

Jane Maguire

Hayley Jensen

Jessica Kerr

Molly Penfold

Masabata Klaas

Achini Kulasuriya

Udeshika Prabodani

Tharika Sewwandi

Caneisha Isaac

Audrey Mazvishaya

Nomvelo Sibanda SET 15 Anesu Mushangwe

Charlotte Dean

Kirstie Gordon

Alexandra Hartley

Linsey Smith

Mady Villiers

Gouher Sultana

Ekta Bisht

Rasanara Khan

Preeti Bose

Sugandika Dasanayaka

Inoshi Fernando

Anisa Mohammed Karishma Ramharack SET 16 Ka Ying Chan Hongkong

Sterre Kalis

Natthakan Chantham

Mahika Gaur

Vaishnave Mahesh

Esha Oza

Theertha Satish Tara Norris USA SET 17 Laura Harris

Katta Mahanthi Sree

Dhara Gujjar

Sasthi Mondal

Shivi Pandey

Aishwarya Singh

Bhavana Goplani

Simran Patel

Reema Sisodia

Vrinda Dinesh

Divya Gnanananda

Roshini Kiran Rakshitha Krishnappa

Prerana Rajesh

Sayali Lonkar

Ishwari Savkar

Sanika Chalke

Sadhvi Sanjay

Simran Shaikh

Neha Badwaik

Kajal Jena

Jasia Akhter

Shweta Mane

Jayshree Jadeja

Rizu Saha Arushi Goel Muskan Malik

Ekta Singh

Varnika Singh

Disha Kasat SET 18 Hema Y

Uma Chetry

Nishat Changiwala

Parna Paul

Nandini Kashyap

R Priyadarshni

Laxmi Yadav

Mamatha Madiwala

Sanjana Batni

Prathyoosha Kumar

Soumya Verma

Shivali Shinde

Ambika Watade

Riya Chaudhari

Mahek Pokar

Yamini Billore

Indrani Roy

Aparna Mondal

Shipra Giri

Sweta Verma SET 19 Tess Flintoff

Bareddy Anusha

Jhansi Lakshmi Challa

Vinny Suzan

Jintimani Kalita

Jaya Mohite

Kesha Patel

Palak Patel

Tarannum Pathan

Janki Rathod

Tanvir Shaikh

Yashita Singh

Jhumia Khatun

Mita Paul

Yuvashri K Karthikeyan

Amruta Satsangi

Raghvi Bist

Sarika Koli

Yashi Pandey

Manju M A

Sanjula Naik

Zeel Mithaiwala

Bhawna Ohlan

Vasuvi Fishta

Chitra Singh Jamwal

Pranavi Velagapudi

Sarla Devi Ram

Ashwani Kumari Khushbu Kumari

Keerthy K James

Minnu Mani

Sajana S

Anaswara Santhosh

Shani T T

Mrudhula V S

Rameshwari Gayakwad

Pushpa Kiresur

Chandasi Krishnamurthy

Shreyanka Patil

Niki Prasad

Aditi Rajesh

Shubha Satheesh

Mithila Vinod

Priyanka Garkhede

Tejal Hasabnis

Utkarsha Pawar

Shweta Sawant

Manali Dakshini Zeal Dmello

Fatima Jaffer

Humairaa Kaazi

Janhvi Kate

Prakashika Naik

Jagravi Pawar

Nirmiti Rane

Sayali Satghare

Sharvi Save

Tushi Shah

Saima Thakor

Ganga Devi Waikhom

Salonee Dangore

Shreya Dixit Manjiri Gawade Tamanna Nigam

Anushka Sharma

Vaishnavi Sharma

Kanishka Thakur

Poonam Khemnar

S B Lorence Priyanka Priyadarshini Sahu

Kanika Ahuja

Neelam Bisht

Pragati Singh

Neetu Singh Ayushi Garg

Yashasvi Katta

Suman Meena

Renuka Chaudhari

Tanuja Kanwer

Tanusree Sarkar

Kshama Singh

Neha Chavda

Keerthana Balakrishnan

Arshi Choudhary

Nethra Iyer

Aishwarya M S

Anusha Sundaresan

Nishu Choudhary

Anjali Singh Kashvee Gautam

Parushi Prabhakar

Kanchan Nagwani

Janhvi Ranganathan SET 20 Nancy Patel

Mitali S

Metali Gawandar

Tanaya Naik

Krishna Patel

Shanti Kumari

Shraddha Pokharkar

Ajima Sangma

Samriddhi Saxena

Sujata Mallik

Komalpreet Kour

Rekha Kamlesh

Kshama Singh

Komal Zanzad SET 21

Saranya G Nallapureddy Sree Charani

Saika Ishaque

Pooja Raj

Sonia Lohiya

Priya Mishra

Parunika Sisodia

Gulshan Ali

Sushmita Kumari

Koduri Ishitha

Mamta Paswan

Sahana Pawar

Chandu Venkateshappa

Aarti Kedar

Maya Sonawane

Kashish Nirmal

Sushree Dibyadarshini Pradhan

Mehak Kesar

Muskan Sogi Lal

Sunita Singh

Sonal Kalal

Ramyashri Prasad

Almas Bharadwaj

Rashi Kanojiya

Newly added

Nancy Patel



Nikita Singh Sumitra Jat Priyanka Bala Sheetal Rana Apurwa Bharadwaj Lal Rin Feli Asha Shobana Shivani Jangid Bharti Rawal Mayuri Singh Riti Tomar Anisha Ansari Neena Chaudhary Nikita Chauhan Monika Devi Shivani Singh Drishya I V Akanksha Kohli Mukta Magre Kashish Agarwal Sarah Mahajan Debasmita Dutta Sornarin Tippoch Chanida Sutthiruang Thipatcha Puthhawong Suleeporn Laomi Onnicha Kamchomphu Nannapat Khoncharoenkai Nattaya Boochatham Naruemol Chaiwai Emily Arlott Katie Levick Georgia Adams Hollie Armitage Kathryn Bryce Sarah Bryce Nicola Hancock Babette de Leede Babette de Leede