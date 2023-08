Durand Cup 2023: Teams, squads and full list of players

The highly anticipated 132nd edition of the Durand Cup kicked off with a spectacular opening match on Thursday in Kolkata, where Mohun Bagan showcased their prowess by securing a remarkable 5-0 victory against Bangladesh Army.

As the oldest football tournament in India, the Durand Cup has a rich history of providing football fans with captivating moments, and this year promises to be no different.

The 2023 edition of the Durand Cup features a total of 24 teams. With the tournament format allowing teams to register new players up until 48 hours before their campaign openers, we can expect some last-minute surprises and strategic moves from the participating teams.

Here's the squad list of teams as it stands.

East Bengal

GK: Kamaljit Singh, Aditya Patra, Prabhsukhan Singh Gill

DF: Lal Chungnunga, Harmanjot Singh Khabra, Mohamad Rakip, Tuhin Das, Gursimrat Singh Gill, Athul Unnikrishnan, Nishu Kumar, Mandar Rao Dessai

MF: Edwin Sydney Vanspaul Henry, Nandha Kumar, Mohammad Mobashir Rahman, Souvik Chakrabarti, Guite, Vanlalpeka, Gunraj Singh Grewal

FW: Suhair Vadakkepeedika Naorem Mahesh Singh

Chennaiyin FC

GK: Samik Mitra, Debjit Majumder, Prateek Kumar Singh

DF: Mohd Sajid Dhot, Ankit Mukherjee, Ajith Kumar K, Sachu Siby, Aakash Sangwan, Bijay Chhetri, Bikash Yumnam

MF: Khumanthem Ninthoinganba Meetei, Md. Rafique, Alexander Romario Jesuraj, Sweden Fernandes, Sajal Bag, Yumkhaibam Jiteshwor Singh

FW: Rahim Ali, Jordan David Murray, Irfan Yadwad, Vincy Barretto, Farukh Choudhary

FC Goa

GK: Dheeraj Singh Moirangthem, Arshdeep Singh, Hrithik Tiwari

DF: Sanson Pereira, Sandesh Jhingan, Leander D'Cunha, Odei Onaindia Zabala, Boris Singh Thangjam, Seriton Benny Fernandes, Saviour Gama, Aibanbha Kupar Dohling, Rayan Roger Menezes

MF: Noah Wail Sadaoui, Brandon Fernandes, Ayush Dev Chhetri, Udanta Singh Kumam, Paulo Ricardo Pereira Retre, Victor Rodriguez Romero, Brison Deuben Fernandes, Muhammed Nemil Valiyattil

FW: Carlos Martinez Rodriguez, Devendra Dhaku Murgaokar

Gokulam Kerala

GK: Loitongbam Bishorjit Singh, Zothanmawia

DF: Salam Ranjan Singh, Saurabh Meher, Vikas, Nidhin Krishna, Rahul, Bouba Aminou, Akhil P

MF: Rahul Raju, Francisco Perdomo Borges, Arjun Jayaraj, Shilton Dsilva, Basit Ahmed Bhat, Abhijith K

FW: Sreekuttan Vs, Sourav, Naro Hari Shrestha, Shijin T, Noufal P.N

Punjab FC

GK: Ravi Kumar, Kiran Kumar Limbu, Aayush Deshwal

DF: Tekcham Abhishek Singh, Nikhil Prabhu N, Khaiminthang Lhungdim, Tejas Krishna S, Pramveer, Melroy Melwin Assisi, Mohammed Salah, Nitesh Darjee, Amarjit Singh Kiyam

MF: Maheson Singh Tongbram, Juan Mera Gonzalez, Ricky John Shabong, Manglenthang Kipgen, Samuel James Lyngdoh Kynshi, Ashis Pradhan, Prasanth Karuthadathkuni, Brandon Vanlalremdika, Kingslee Fernandes, Leon Augustine

FW: Khundongbam Krishnananda Singh, Ranjeet Singh Pandre, Daniel Lalhlimpuia, Luka Majcen

Delhi FC

GK: Pawan Kumar, Nitish Mehra

DF: Gurtej Singh, Kitboklang Khyriem, Alaaeldin Eissa Elmaghraby, Munmun Timothy Lugun, Raju Eknath Gaikwad

MF: Suprodip Hazra, Vanlalhriatzuala K, Fahad Temuri, Dhruv Sharma, Gaurav Rawat, Tondomba Singh Naorem, Azharuddin Mallick, Akash Tirkey, Bhupinder Singh

FW: Vinil Poojary, Himanshu Jangra, Bali Gagandeep, Girik Mahesh Khosla

Shillong Lajong

GK: Ngamsanglena Haokip, Wanteilang Malngiang, Neithovilie Chalieu, Rajat Paul Lyngdoh

DF: Iohborlang Lyngdoh Lyngkhoi, Kynsailang Khongsit, Saveme Tariang, Kenstar Kharshong, Atlanson Kharmaw, Laiwang Bohham, Ronney Willson Kharbudon

MF: Istarbor Marngar, Sangti Janai Shianglong, Donboklang Lyngdoh, Ronaldkydon Lyngdoh Nonglait, Hardy Cliff Nongbri, Phrangki Buam, Gladdy Nelcen Kharbuli, Batskhemlang Thangkhiew, Allen Camper Lyngdoh Nongbri, Hamedamanbha Wahlang, Abhay Chhetri, Dibinroy Nongspung

FW: Figo Syndai, Wadajied Kynsai Ryngkhlem, Pursunep, Kynsaibor Lhuid, Shano Tariang, Everbrightson Sana Mylliempdah

NorthEast United FC

GK: Khoirom Jackson Singh, Mirshad Koottappunna, Nikhil Deka

DF: Soraisham Dinesh Singh, Ngasepam Tondonba Singh, Miguel Zabaco Tome, Asheer Akhtar, Gaurav Bora, Hira Mondal

MF: Mohamed Irshad Thaivalappil, Gani Ahmmed Nigam, Konsam Phalguni Singh, Shighil, Shajan Franklin, Pragyan Sundar Gogoi, Fredy Chawngthansanga

FW: Rochharzela, Nestor Albiach Roger, Romain Philippoteaux, Parthib Sundar Gogoi, Jithin M.S, Manvir Singh, Redeem Tlang

Jamshedpur FC

GK: Mohit Singh Dhami, Ayush Jena, Luckystar Lawai, Raj Boro

DF: Johnson Mathews, Pallujam Rohan Singh, Sairem Sital Singh, Rosangzuala, Zonunpuia, Kishan Sardar, Meraimayum Raju

MF: Moirangthem Marjit Singh, Phijam Vikas Singh, Sekh Sahil, Armash Ansari, Ashley Koli, Amzard Khan, Mohammad Sanan K, Asem Maingou Singh, Bhaskar Chhetri, Chawngthu Lalriathpuia, Ningthoujam Mahesh Singh, Laishram Rameshor Meetei, Sonam Tsewang

FW: Bivan Jyoti Laskar, Sadhu Marndi, Alvies Bastin

Mumbai City

GK: Phurba Tempa Lachenpa, Mohammad Nawaz, Bhaskar Roy, Ahan Prakash

DF: Rahul Bheke, Hmingthanmawia, Jose Luis Espinosa Arroyo, Mehtab Singh, Sanjeev Stalin, Rostyn John Griffiths, Nathan Asher Rodrigues, Akash Mishra, Halen Nongtdu

MF: Yoell Van Nieff, Alberto Noguera Ripoll, Vinit Rai, Jayesh Dilip Rane, Pc Rohlupuia, Lalengmawia Ralte, Franklin Robin Nazareth

FW: Vikram Partap Singh, Lallianzuala Chhangte, Gurkirat Singh, Pranjal Bhumij, Ayush Chhikara, Bipin Singh, Jorge Rolando Pereyra Diaz, Greg Alexander James Stewart, Gyamar Nikum

Mohammedan SC

GK: Padam Chettri, Rakibul Mallik, Lalbiakhlua Jongte

DF: Thokchom James Singh, Dettol Moirangthem, Karandeep Singh, Zodingliana, Dipu Halder, Meitalkeishangbam Roger Khuman, Samad Ali Mallick, Joseph Adjei, Vanlalzuidika Chhakchhuak, Deep Biswas

MF: Mirjalol Kasimov, Abhisek Halder, Sujit Singh, Denzil Kharshandi, Sagolsem Bikash Singh, Bamiya Samad, Lalremsanga, Ganesh Besra, Bedashwor Singh Laishram, Tanmoy Ghosh

FW: Beneston Piecton Barretto, Prince Opoku Agyemang, Alexis Nahuel Gomez, Abhijit Sarkar, David Lalhlansanga, William Lalgoulien

Bodoland FC

GK: Khwmdwn Brahma, Birkhang Daimary, Dhruva Raj Brahma

DF: Rakesh Pradhan, Danswrang Basumatary, Didwm Hazowary, Anyichie Echezona Celestine, Nabin Rabha, Zacharie Mbenda, Ringkhang Daimary, Maneshwar Mushahary, Saglwmsar Narzary

MF: Cornellius Pudaite, Timothi Narzary, Situ Basumatary, Ajanta Rabha, Irakdau Khakhlari, Anilpal Tomar, Joe Aidoo, Thulunga Brahma

FW: Nicodim Narjary, Joseph Mayowa Olaleye, Musukha Narzary, Ningthoujam Binan Singh.

Rajasthan United FC

GK: Sachin Jha, Anant Shah, Gaurav Kumar Singh

DF: Naresh Singh Yendrembam, Suraj Jeet Singh Negi, Banpynkhrawnam Nongkhlaw, Amritpal Singh, Sairuatkima, Gautam A Virwani, Sanit Dhadwal, Hardik Bhatt

MF: Vanlalzahawma, Ragav Gupta, William Pauliankhum, Jacob John Kattookaren, Jirjar Terang, Yash Tripathi, C Lalhunmawia

FW: Amit Godara, Richardson Kwaku Denzell