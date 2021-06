A look at the world rankings in wrestling

With qualifications having come to a close for the Tokyo Olympics, wrestlers have an idea bout who they will be up against in their respective categories. Rankings have altered over the past several months with various championships and events taking place across the world. We take a look at all the top-ranked wrestlers across the 18 odd categories of Olympic wrestling.



Freestyle Category 57 kg Rank 1- Ali Aburumaila – Palestine

Rank 2- Beka Bujiashvili- Georgia

Rank 3- Ravi Kumar - India 65kg Rank 1-Joseph Mckenna - USA

Rank 2- Bajrang Punia - India

Rank 3- Krzystof Bienkowski - Poland 74kg Rank 1- Frank Chamizo Marquez- Italy

Rank 2- Mostafa Mohabali Hosseinkhani- Iran

Rank 3 - Nurkozha Kaipanov- Kazakhstan 85kg Rank 1 - Sandro Aminashvli- Georgia

Rank 2 - Zahid Valencia - USA

Rank 3 - Myles Amine - San Marino 97kg Rank 1- Alisher Yergali- Kazakhstan

Rank 2 - Ali Khalil Shabanibengar- Iran

Rank 3 - Kolli Raymond Moore- USA 125kg Rank 1-Oleg Bolton- Kazakhstan

Rank 2-Yusuf Batirmurzaev- Kazakhstan

Rank 3-Sumit Panghal- India

Two wrestlers battle it out in the World Wrestling Championships





Greco Roman Category 60kg Rank 1 - Ildar Hafizov- USA

Rank 2 - Joshua Xavier Median-USA

Rank 3 - Sergey Emelin-Russia 67kg Rank 1 - Almat Kebispaev- Kazakhstan

Rank 2 - Murat Firat- Turkey

Rank 3 - Mate Nemes- Russia 77kg Rank 1 - Yunus Emre Basar- Turkey

Rank 2 - Peyton Burke Walsh- USA

Rank 3 - Tamas Lorincz- Hungary

87kg Rank 1 - Zurabi Datunashvili- Russia

Rank 2 - John Walter Stefanowicz- USA

Rank 3 - Naser Ghasem Alizadeh- Iran

97kg Rank 1- Musa Evloev- Russia

Rank 2- Kevin Castillo- Honduras

Rank 3- Mehdi Mohammed Balihamzehdeh- Iran 130kg Rank 1-Riza Kaayalp-Turkey

Rank 2-Zurabi Gedekhauri- Russia

Rank 3- Naveen Sevlia- India

Vinesh Phogat at the World Wrestling Championships

Women's Wrestling



50kg Rank 1- Valentina Ivanovna Brik- Kazakhstan

Rank 2- Mariya Stadnik- Russia

Rank 3- Miglena Selishka- Bulgaria

53kg Rank 1- Vinesh Phoghat- India

Rank 2- Assylzat Sagymbay- Kazakhstan

Rank 3- Katarzyna Krawcyzk- Poland 57kg

Rank 1- Irinia Kurachkina- Belarus

Rank 2- Giullia Penalber- Brazil

Rank 3- Anshu Malik- India

62kg Rank 1- Aisuluu Tynybekova- Kyrgyzstan

Rank 2- Marianna Sastin- Hungary

Rank 3- Lais Nunes- Brazil 68kg Rank 1- Koumba Selene Larroque- France

Rank 2- Tamyra Stock Mensah- USA

Rank 3- Meerim Zhumanazarova- Kyrgyzstan 76kg Rank 1- Epp Maee- Estonia

Rank 2- Aline Focken- Germany

Rank 3 - Natalia Vorobeva- Russia