WPL: Take a look at complete auction list

The BCCI, on Tuesday, announced the list of the players for the first-ever auction of the Women's Premier League (WPL). A total of 409 players will go under the hammer on 13th February 2023 with 5 teams bidding.

Check out the complete list of WPL auction here.

Sr. No. Set No. 2023 Set Name Surname Team State Age Role Capped/Uncapped Base Price 1 1 M1 Sophie Devine New Zealand 33 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Capped 50 2 1 M1 Sophie Ecclestone England 23 ALLROUNDER RHB LEFT ARM Slow Orthodox Capped 50 3 1 M1 Ashleigh Gardner Australia 25 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 50 4 1 M1 Harmanpreet Kaur India PCA 34 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 50 5 1 M1 Smriti Mandhana India MACA 26 BAT LHB RIGHT ARM Off Spin Capped 50 6 1 M1 Hayley Matthews West Indies 24 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 40 7 1 M1 Ellyse Perry Australia 32 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 50 8 2 M2 Shabnim Ismail South Africa 34 BOWL LHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 40 9 2 M2 Amelia Kerr New Zealand 22 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Capped 40 10 2 M2 Tahlia Mcgrath Australia 27 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 40 11 2 M2 Beth Mooney Australia 29 WK LHB - Capped 40 12 2 M2 Natalie Sciver England 30 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 50 13 2 M2 Deepti Sharma India CAB 25 ALLROUNDER LHB RIGHT ARM Off Spin Capped 50 14 2 M2 Renuka Singh India RSPB 27 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Capped 50 15 3 BA1 Suzie Bates New Zealand 35 BAT RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 16 3 BA1 Tammy Beaumont England 31 BAT RHB - Capped 30 17 3 BA1 Tazmin Brits South Africa 32 BAT RHB - Capped 30 18 3 BA1 Sophia Dunkley England 24 BAT RHB RIGHT ARM Leg Spin Capped 30 19 3 BA1 Meg Lanning Australia 30 BAT RHB - Capped 50 20 3 BA1 Jemimah Rodrigues India MCA 22 BAT RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 50 21 3 BA1 Shafali Verma India HCA 19 BAT RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 50 22 3 BA1 Laura Wolvaardt South Africa 23 BAT RHB - Capped 30 23 4 AL1 Chamari Athapaththu Sri Lanka 33 ALLROUNDER LHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 24 4 AL1 Harleen Deol India HPCA 24 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Capped 40 25 4 AL1 Deandra Dottin West Indies 31 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 50 26 4 AL1 Heather Knight England 32 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 40 27 4 AL1 Suné Luus South Africa 27 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Capped 30 28 4 AL1 Annabel Sutherland Australia 21 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Capped 30 29 4 AL1 Pooja Vastrakar India MPCA 23 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Capped 50 30 4 AL1 Dani Wyatt England 31 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 50 31 5 WK1 Bernadine Bezuidenhout New Zealand 29 WK RHB - Capped 30 32 5 WK1 Taniyaa Bhatia India PCA 25 WK RHB - Capped 30 33 5 WK1 Yastika Bhatia India BCA 22 WK LHB - Capped 40 34 5 WK1 Richa Ghosh India CAB 19 WK RHB - Capped 50 35 5 WK1 Alyssa Healy Australia 32 WK RHB - Capped 50 36 5 WK1 Amy Jones England 29 WK RHB - Capped 40 37 5 WK1 Anushka Sanjeewani Sri Lanka 33 WK RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 38 5 WK1 Sushma Verma India HPCA 30 WK RHB - Capped 30 39 6 FA1 Jahanara Alam Bangladesh 29 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 40 6 FA1 Shamilia Connell West Indies 30 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Capped 30 41 6 FA1 Freya Davies England 27 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 42 6 FA1 Ayabonga Khaka South Africa 30 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 43 6 FA1 Anjali Sarvani India RSPB 25 BOWL LHB LEFT ARM Fast Medium Capped 30 44 6 FA1 Megan Schutt Australia 30 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 40 45 6 FA1 Shakera Selman West Indies 33 BOWL RHB RIGHT ARM Medium Capped 30 46 6 FA1 Lea Tahuhu New Zealand 32 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 47 7 SP1 Afy Fletcher West Indies 35 BOWL RHB RIGHT ARM Leg Spin Capped 30 48 7 SP1 Rajeshwari Gayakwad India RSPB 31 BOWL RHB LEFT ARM Slow Orthodox Capped 40 49 7 SP1 Sarah Glenn England 23 BOWL RHB RIGHT ARM Leg Spin Capped 30 50 7 SP1 Fran Jonas New Zealand 18 BOWL RHB LEFT ARM Slow Orthodox Capped 30 51 7 SP1 Alana King Australia 27 BOWL RHB RIGHT ARM Leg Spin Capped 40 52 7 SP1 Nonkululeko Mlaba South Africa 22 BOWL RHB LEFT ARM Slow Orthodox Capped 30 53 7 SP1 Inoka Ranaweera Sri Lanka 37 BOWL LHB LEFT ARM Slow Orthodox Capped 30 54 7 SP1 Poonam Yadav India RSPB 31 BOWL RHB RIGHT ARM Leg Spin Capped 30 55 8 AL2 Nadine De Klerk South Africa 23 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Capped 30 56 8 AL2 Jess Jonassen Australia 30 ALLROUNDER LHB LEFT ARM Slow Orthodox Capped 50 57 8 AL2 Marizanne Kapp South Africa 33 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 40 58 8 AL2 Leigh Kasperek New Zealand 31 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 59 8 AL2 Salma Khatun Bangladesh 32 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 40 List Sr. No. Set No. 2023 Set First Name Surname Country State Association Age Specialism C/U/A Reserve Price Rs Lakh 60 8 AL2 Shikha Pandey India GCA 33 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 40 61 8 AL2 Sneh Rana India RSPB 29 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 50 62 8 AL2 Radha Yadav India BCA 22 ALLROUNDER RHB LEFT ARM Slow Orthodox Capped 40 63 9 EMP1 Hrishita Basu India CAB 19 WK RHB - Uncapped 10 64 9 EMP1 Parshavi Chopra India UPCA 16 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Uncapped 10 65 9 EMP1 Archana Devi India UPCA 18 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 66 9 EMP1 Mannat Kashyap India PCA 19 ALLROUNDER RHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 67 9 EMP1 Titas Sadhu India CAB 18 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Uncapped 10 68 9 EMP1 Grace Scrivens England 19 ALLROUNDER LHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 69 9 EMP1 Shweta Sehrawat India DDCA 19 BATSMAN RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 70 9 EMP1 Soumya Tiwari India MPCA 17 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 71 9 EMP1 G. Trisha India HYCA 17 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Uncapped 10 72 10 EMP2 Shorna Akter Bangladesh 16 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Uncapped 20 73 10 EMP2 Najla C M C India KCA 19 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 74 10 EMP2 Hurley Gala India MCA 16 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Uncapped 10 75 10 EMP2 Sonia Mendhiya India HCA 18 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 76 10 EMP2 Falak Naz India UPCA 18 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Uncapped 10 77 10 EMP2 Shabnam Shakil India ACA 15 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Medium Uncapped 10 78 10 EMP2 Shikha Shalot India UPCA 18 BATSMAN RHB RIGHT ARM Leg Spin Uncapped 20 79 10 EMP2 Sonam Yadav India UPCA 15 BOWL RHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 80 10 EMP2 S. Yashasri India HYCA 19 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Uncapped 10 81 11 Phoebe Litchfield Australia 19 BAT LHB - Capped 40 82 11 Elyse Jayne Villani Australia 33 BAT RHB - Capped 30 83 11 Maia Bouchier England 24 BAT RHB RIGHT ARM Medium Capped 30 84 11 Sneha Deepthi India ACA 26 BAT RHB - Capped 30 85 11 Latika Kumari India DDCA 41 BAT RHB - Capped 30 86 11 Priya Punia India DDCA 26 BAT RHB - Capped 40 87 11 Kiran Navgire India NCA 28 BAT RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 88 11 Madhuri Meheta India OCA 31 BAT RHB - Capped 30 89 11 Sabbineni Meghana India RSPB 26 BAT RHB RIGHT ARM Medium Capped 30 90 11 Mona Meshram India RSPB 31 BAT RHB - Capped 30 91 11 Bharti Fulmali India VCA 28 BAT RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 92 11 Amy Hunter Ireland 17 BAT RHB - Capped 30 93 11 Gaby Lewis Ireland 21 BAT RHB RIGHT ARM Leg Spin Capped 30 94 11 Samantha Barriball New Zealand 37 BAT RHB - Capped 30 95 11 Rebecca Burns New Zealand 28 BAT RHB - Capped 30 96 11 Lauren Down New Zealand 27 BAT RHB - Capped 30 97 11 Maddy Green New Zealand 30 BAT RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 98 11 Felicity Leydon Davis New Zealand 28 BAT RHB - Capped 30 99 11 Thamsyn Newton New Zealand 27 BAT RHB RIGHT ARM Medium Capped 30 100 11 Mignon Du Preez South Africa 33 BAT RHB - Capped 40 101 11 Nilakshi De Silva Sri Lanka 33 BAT RHB RIGHT ARM Medium Capped 30 102 11 Vishmi Gunarathne Sri Lanka 17 BAT RHB - Capped 30 103 11 Harshitha Samarawickrama Sri Lanka 24 BAT LHB - Capped 30 104 11 Trishan Holder West Indies 19 BAT RHB - Capped 30 105 11 Kyshona Knight West Indies 31 BAT LHB - Capped 40 106 11 Sharne Mayers Zimbabwe 30 BAT RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 107 11 Chipo Mugeri Tiripano Zimbabwe 31 BAT LHB - Capped 30 108 11 Mary-Anne Musonda Zimbabwe 31 BAT RHB - Capped 30 109 12 Nigar Sultana Bangladesh 25 WK RHB - Capped 30 110 12 Lauren Winfield-Hill England 32 WK RHB - Capped 30 111 12 Nuzhat Parween India RSPB 26 WK RHB - Capped 30 112 12 Mary Waldron Ireland 38 WK RHB - Capped 30 113 12 Sinalo Jafta South Africa 28 WK RHB - Capped 50 114 12 Lizelle Lee South Africa 30 WK RHB RIGHT ARM Medium Capped 40 115 12 Hasini Perera Sri Lanka 27 WK LHB - Capped 30 116 12 Reniece Boyce West Indies 25 WK RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 40 117 12 Shemaine Campbelle West Indies 30 WK RHB - Capped 30 118 12 Britney Cooper West Indies 33 WK RHB - Capped 30 119 12 Kycia Knight West Indies 31 WK LHB - Capped 30 List Sr. No. Set No. 2023 Set First Name Surname Country State Association Age Specialism C/U/A Reserve Price Rs Lakh 120 12 Natasha Mclean West Indies 28 WK RHB RIGHT ARM Medium Capped 40 121 12 Rashada Williams West Indies 26 WK RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 122 12 Modester Mupachikwa Zimbabwe 26 WK RHB - Capped 30 123 13 Erin Burns Australia 34 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 124 13 Nicola Carey Australia 29 ALLROUNDER LHB RIGHT ARM Medium Capped 30 125 13 Sarah Coyte Australia 31 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Capped 30 126 13 Hannah Darlington Australia 21 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 127 13 Kim Garth Australia 26 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Capped 30 128 13 Heather Graham Australia 26 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Capped 30 129 13 Grace Harris Australia 29 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 130 13 Georgia Wareham Australia 23 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Capped 30 131 13 Amanda-Jade Wellington Australia 25 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Capped 40 132 13 Rumana Ahmed Bangladesh 31 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Capped 40 133 13 Nahida Akter Bangladesh 22 ALLROUNDER RHB LEFT ARM Slow Orthodox Capped 30 134 13 Lata Mondol Bangladesh 30 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Capped 30 135 13 Ritu Moni Bangladesh 30 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Capped 30 136 13 Sobhana Mostary Bangladesh 21 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Capped 30 137 13 Katherine Brunt England 37 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Capped 50 138 13 Alice Capsey England 18 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 139 13 Kate Cross England 31 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 140 13 Alice Davidson Richards England 28 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 141 13 Katie George England 23 ALLROUNDER RHB LEFT ARM Fast Capped 30 142 13 Emma Lamb England 25 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 143 13 Bryony Smith England 25 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 144 13 Isabelle Wong England 20 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Capped 30 145 13 Sukanya Parida India CAB 29 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 146 13 Mansi Joshi India CAU 29 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 147 13 Punam Raut India CAU 33 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 40 148 13 Simran Bahadur India DDCA 23 ALLROUNDER LHB RIGHT ARM Medium Capped 30 149 13 Ayushi Soni India DDCA 22 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 150 13 Neha Tanwar India DDCA 36 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 151 13 Soni Yadav India DDCA 28 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 152 13 Anuja Patil India JSCA 30 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 153 13 Shubhlakshmi Sharma India JSCA 33 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 154 13 Veda Krishnamurthy India KSCA 30 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Capped 30 155 13 Challuru Prathyusha India KSCA 24 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Capped 30 156 13 Devika Vaidya India MACA 25 ALLROUNDER LHB RIGHT ARM Leg Spin Capped 40 157 13 Amanjot Kaur India PCA 22 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 158 13 Dayalan Hemalatha India RSPB 28 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 159 13 Swagatika Rath India RSPB 30 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 160 13 Arundhati Reddy India RSPB 25 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 161 13 Meghna Singh India RSPB 28 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 50 162 13 Thirush Kamini India TNCA 32 ALLROUNDER LHB RIGHT ARM Leg Spin Capped 30 163 13 Niranjana Nagarajan India TNCA 34 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 164 13 Laura Delany Ireland 30 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Capped 30 165 13 Arlene Kelly Ireland 29 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Capped 40 166 13 Kate Ebrahim New Zealand 31 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Capped 30 167 13 Nensi Patel New Zealand 20 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 168 13 Jessica Watkin New Zealand 24 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 169 13 Anneke Bosch South Africa 29 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Capped 30 170 13 Chloe Tryon South Africa 29 ALLROUNDER RHB LEFT ARM Slow Orthodox Capped 30 171 13 Delmi Tucker South Africa 26 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 172 13 Dané Van Niekerk South Africa 29 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Capped 30 173 13 Sunette Viljoen South Africa 39 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 174 13 KavIsha Dilhari Sri Lanka 22 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 175 13 Oshadhi Ranasinghe Sri Lanka 36 ALLROUNDER LHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 176 13 Malsha Shehani Sri Lanka 27 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 177 13 Kirbyina Alexander West Indies 35 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Capped 30 178 13 Aaliyah Alleyne West Indies 28 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 179 13 Jannillea Glasgow West Indies 19 ALLROUNDER LHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 List Sr. No. Set No. 2023 Set First Name Surname Country State Association Age Specialism C/U/A Reserve Price Rs Lakh 180 13 Chinelle Henry West Indies 27 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 181 13 Lee Ann Kirby West Indies 35 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Capped 30 182 13 Chedean Nation West Indies 36 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Capped 30 183 13 Stafanie Taylor West Indies 31 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 40 184 13 Precious Marange Zimbabwe 40 ALLROUNDER LHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 185 13 Kelis Ndhlovu Zimbabwe 17 ALLROUNDER LHB LEFT ARM Slow Orthodox Capped 30 186 13 Ashley Ndiraya Zimbabwe 30 ALLROUNDER LHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 187 13 Josephine Nkomo Zimbabwe 25 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 188 13 Loryn Phiri Zimbabwe 24 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 50 189 14 Darcie Brown Australia 19 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Capped 50 190 14 Stella Campbell Australia 20 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Capped 30 191 14 Lauren Cheatle Australia 24 BOWL LHB LEFT ARM Fast Medium Capped 30 192 14 Holly Ferling Australia 27 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 193 14 Lauren Bell England 22 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Capped 30 194 14 Natasha Farrant England 26 BOWL LHB LEFT ARM Fast Capped 30 195 14 Monica Patel India KSCA 23 BOWL LHB LEFT ARM Medium Capped 30 196 14 Jane Maguire Ireland 20 BOWL RHB RIGHT ARM Medium Capped 30 197 14 Hayley Jensen New Zealand 30 BOWL RHB RIGHT ARM Medium Capped 30 198 14 Jessica Kerr New Zealand 25 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 199 14 Molly Penfold New Zealand 21 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 200 14 Masabata Klaas South Africa 32 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 201 14 Achini Kulasuriya Sri Lanka 32 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 202 14 Udeshika Prabodani Sri Lanka 37 BOWL RHB LEFT ARM Medium Capped 30 203 14 Tharika Sewwandi Sri Lanka 25 BOWL LHB LEFT ARM Medium Capped 30 204 14 Caneisha Isaac West Indies 29 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Medium Capped 30 205 14 Audrey Mazvishaya Zimbabwe 29 BOWL RHB RIGHT ARM Medium Capped 30 206 14 Nomvelo Sibanda Zimbabwe 26 BOWL LHB LEFT ARM Fast Medium Capped 30 207 15 Anesu Mushangwe Australia 27 BOWL RHB RIGHT ARM Leg Spin Capped 30 208 15 Charlotte Dean England 22 BOWL RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 40 209 15 Kirstie Gordon England 25 BOWL RHB LEFT ARM Slow Orthodox Capped 30 210 15 Alexandra Hartley England 29 BOWL RHB LEFT ARM Slow Orthodox Capped 30 211 15 Linsey Smith England 27 BOWL LHB LEFT ARM Slow Orthodox Capped 30 212 15 Mady Villiers England 24 BOWL RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 213 15 Gouher Sultana India CAB 34 BOWL RHB LEFT ARM Slow Orthodox Capped 30 214 15 Ekta Bisht India CAU 37 BOWL LHB LEFT ARM Slow Orthodox Capped 30 215 15 Rasanara Khan India OCA 30 BOWL RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 216 15 Preeti Bose India RSPB 30 BOWL RHB LEFT ARM Slow Orthodox Capped 30 217 15 Sugandika Dasanayaka Sri Lanka 31 BOWL LHB LEFT ARM Slow Orthodox Capped 30 218 15 Inoshi Fernando Sri Lanka 35 BOWL RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 219 15 Anisa Mohammed West Indies 34 BOWL RHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 220 15 Karishma Ramharack West Indies 28 BOWL LHB RIGHT ARM Off Spin Capped 30 221 16 Ka Ying Chan Hongkong 25 ALLROUNDER LHB LEFT ARM Slow Orthodox Associate 20 222 16 Sterre Kalis Netherland 23 BATSMAN RHB RIGHT ARM Medium Associate 10 223 16 Natthakan Chantham Thailand 27 BATSMAN RHB - Associate 20 224 16 Mahika Gaur UAE 16 ALLROUNDER RHB LEFT ARM Fast Associate 10 225 16 Vaishnave Mahesh UAE 16 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Associate 10 226 16 Esha Oza UAE 25 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Associate 10 227 16 Theertha Satish UAE 18 WK LHB - Associate 10 228 16 Tara Norris USA 24 BOWL LHB LEFT ARM Medium Associate 10 229 17 Laura Harris Australia 32 BATSMAN RHB - Uncapped 10 230 17 Katta Mahanthi Sree India ACA 16 BATSMAN RHB - Uncapped 10 231 17 Dhara Gujjar India CAB 20 BATSMAN LHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 232 17 Sasthi Mondal India CAB 17 BATSMAN LHB RIGHT ARM Medium Uncapped 10 233 17 Shivi Pandey India CSCSCA 25 BATSMAN RHB - Uncapped 10 234 17 Aishwarya Singh India CSCSCA 17 BATSMAN RHB RIGHT ARM Medium Uncapped 10 235 17 Bhavana Goplani India GUCA 24 BATSMAN RHB RIGHT ARM Medium Uncapped 10 236 17 Simran Patel India GUCA 24 BATSMAN RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 237 17 Reema Sisodia India HCA 20 BATSMAN RHB - Uncapped 20 238 17 Vrinda Dinesh India KSCA 22 BATSMAN RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 239 17 Divya Gnanananda India KSCA 27 BATSMAN RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 List Sr. No. Set No. 2023 Set First Name Surname Country State Association Age Specialism C/U/A Reserve Price Rs Lakh 240 17 Roshini Kiran India KSCA 18 BATSMAN RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 241 17 Rakshitha Krishnappa India KSCA 32 BATSMAN RHB RIGHT ARM Medium Uncapped 10 242 17 Prerana Rajesh India KSCA 19 BATSMAN RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 243 17 Sayali Lonkar India MACA 25 BATSMAN RHB - Uncapped 10 244 17 Ishwari Savkar India MACA 19 BATSMAN RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 245 17 Sanika Chalke India MCA 17 BATSMAN LHB RIGHT ARM Leg Spin Uncapped 10 246 17 Sadhvi Sanjay India MCA 18 BATSMAN RHB RIGHT ARM Medium Uncapped 10 247 17 Simran Shaikh India MCA 21 BATSMAN RHB - Uncapped 10 248 17 Neha Badwaik India MPCA 28 BATSMAN RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 249 17 Kajal Jena India OCA 26 BATSMAN RHB - Uncapped 10 250 17 Jasia Akhter India RCA 34 BATSMAN RHB RIGHT ARM Medium Uncapped 20 251 17 Shweta Mane India RSPB 31 BATSMAN RHB - Uncapped 10 252 17 Jayshree Jadeja India SCA 31 BATSMAN RHB - Uncapped 10 253 17 Rizu Saha India TCA 27 BATSMAN RHB - Uncapped 10 254 17 Arushi Goel India UPCA 25 BATSMAN RHB RIGHT ARM Fast Medium Uncapped 10 255 17 Muskan Malik India UPCA 20 BATSMAN RHB - Uncapped 10 256 17 Ekta Singh India UPCA 21 BATSMAN RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 257 17 Varnika Singh India UPCA 19 BATSMAN LHB - Uncapped 10 258 17 Disha Kasat India VCA 25 BATSMAN RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 259 18 Hema Y India ACA 18 WK RHB RIGHT ARM Medium Uncapped 10 260 18 Uma Chetry India ASCA 20 WK RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 261 18 Nishat Changiwala India BCA 18 WK RHB - Uncapped 10 262 18 Parna Paul India CAB 24 WK RHB - Uncapped 10 263 18 Nandini Kashyap India CAU 19 WK RHB - Uncapped 10 264 18 R Priyadarshni India DDCA 16 WK RHB - Uncapped 10 265 18 Laxmi Yadav India DDCA 25 WK RHB - Uncapped 10 266 18 Mamatha Madiwala India HYCA 19 WK RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 267 18 Sanjana Batni India KSCA 26 WK LHB - Uncapped 10 268 18 Prathyoosha Kumar India KSCA 23 WK RHB - Uncapped 10 269 18 Soumya Verma India KSCA 18 WK RHB - Uncapped 10 270 18 Shivali Shinde India MACA 26 WK RHB - Uncapped 10 271 18 Ambika Watade India MACA 20 WK RHB - Uncapped 10 272 18 Riya Chaudhari India MCA 21 WK RHB - Uncapped 20 273 18 Mahek Pokar India MCA 17 WK RHB - Uncapped 10 274 18 Yamini Billore India MPCA 17 WK RHB - Uncapped 10 275 18 Indrani Roy India RSPB 25 WK RHB - Uncapped 10 276 18 Aparna Mondal India TNCA 27 WK RHB - Uncapped 10 277 18 Shipra Giri India UPCA 20 WK RHB - Uncapped 10 278 18 Sweta Verma India UPCA 26 WK RHB - Uncapped 10 279 19 Tess Flintoff Australia 19 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Uncapped 10 280 19 Bareddy Anusha India ACA 19 ALLROUNDER LHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 281 19 Jhansi Lakshmi Challa India ACA 24 ALLROUNDER LHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 282 19 Vinny Suzan India ACA 15 ALLROUNDER LHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 283 19 Jintimani Kalita India ASCA 19 ALLROUNDER LHB RIGHT ARM Fast Medium Uncapped 10 284 19 Jaya Mohite India BCA 23 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 285 19 Kesha Patel India BCA 23 ALLROUNDER RHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 286 19 Palak Patel India BCA 29 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Uncapped 10 287 19 Tarannum Pathan India BCA 29 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 288 19 Janki Rathod India BCA 18 ALLROUNDER RHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 289 19 Tanvir Shaikh India BCA 27 ALLROUNDER LHB LEFT ARM Medium Uncapped 10 290 19 Yashita Singh India BICA 16 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Uncapped 10 291 19 Jhumia Khatun India CAB 28 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Uncapped 10 292 19 Mita Paul India CAB 28 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 293 19 Yuvashri K Karthikeyan India CAP 17 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Uncapped 10 294 19 Amruta Satsangi India CAP 18 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Uncapped 10 295 19 Raghvi Bist India CAU 18 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Uncapped 10 296 19 Sarika Koli India CAU 28 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 20 297 19 Yashi Pandey India CSCSCA 23 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 298 19 Manju M A India DDCA 27 ALLROUNDER LHB RIGHT ARM Fast Medium Uncapped 10 299 19 Sanjula Naik India GCA 26 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 List Sr. No. Set No. 2023 Set First Name Surname Country State Association Age Specialism C/U/A Reserve Price Rs Lakh Mithaiwala 19 Zeel Mithaiwala India GUCA 17 ALLROUNDER LHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 Ohlan 19 Bhawna Ohlan India HCA 23 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Uncapped 20 Fishta 19 Vasuvi Fishta India HPCA 18 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Uncapped 10 Jamwal 19 Chitra Singh Jamwal India HPCA 21 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Uncapped 10 Velagapudi 19 Pranavi Velagapudi India HYCA 21 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Uncapped 10 Ram 19 Sarla Devi Ram India JKCA 28 ALLROUNDER RHB LEFT ARM Medium Uncapped 10 Kumari 19 Ashwani Kumari India JSCA 25 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Uncapped 10 Kumari 19 Khushbu Kumari India JSCA 19 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Uncapped 10 K James 19 Keerthy K James India KCA 26 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 Mani 19 Minnu Mani India KCA 23 ALLROUNDER LHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 S 19 Sajana S India KCA 28 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 Santhosh 19 Anaswara Santhosh India KCA 17 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Uncapped 10 T 19 Shani T T India KCA 32 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 V S 19 Mrudhula V S India KCA 26 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Uncapped 10 Gayakwad 19 Rameshwari Gayakwad India KSCA 27 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 Kiresur 19 Pushpa Kiresur India KSCA 26 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Uncapped 10 Krishnamurthy 19 Chandasi Krishnamurthy India KSCA 19 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Uncapped 10 Patil 19 Shreyanka Patil India KSCA 20 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 Prasad 19 Niki Prasad India KSCA 17 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 Rajesh 19 Aditi Rajesh India KSCA 21 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 Satheesh 19 Shubha Satheesh India KSCA 23 ALLROUNDER LHB RIGHT ARM Medium Uncapped 10 Vinod 19 Mithila Vinod India KSCA 17 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Uncapped 10 Garkhede 19 Priyanka Garkhede India MACA 29 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Uncapped 10 Hasabnis 19 Tejal Hasabnis India MACA 25 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 Pawar 19 Utkarsha Pawar India MACA 24 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Uncapped 10 Sawant 19 Shweta Sawant India MACA 18 ALLROUNDER LHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 Dakshini 19 Manali Dakshini India MCA 25 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Uncapped 20 Dmello 19 Zeal Dmello India MCA 18 ALLROUNDER LHB LEFT ARM Medium Uncapped 10 Jaffer 19 Fatima Jaffer India MCA 20 ALLROUNDER RHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 Kaazi 19 Humairaa Kaazi India MCA 29 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 Kate 19 Janhvi Kate India MCA 22 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 Naik 19 Prakashika Naik India MCA 25 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Uncapped 10 Pawar 19 Jagravi Pawar India MCA 23 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 Rane 19 Nirmiti Rane India MCA 17 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 20 Satghare 19 Sayali Satghare India MCA 22 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Uncapped 10 Save 19 Sharvi Save India MCA 19 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Uncapped 10 Shah 19 Tushi Shah India MCA 18 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Uncapped 10 Thakor 19 Saima Thakor India MCA 26 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Uncapped 10 Waikhom 19 Ganga Devi Waikhom India MNCA 36 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Uncapped 10 Dangore 19 Salonee Dangore India MPCA 24 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Uncapped 10 Dixit 19 Shreya Dixit India MPCA 17 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 Gawade 19 Manjiri Gawade India MPCA 26 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Uncapped 10 Nigam 19 Tamanna Nigam India MPCA 27 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Uncapped 10 Sharma 19 Anushka Sharma India MPCA 19 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 Sharma 19 Vaishnavi Sharma India MPCA 17 ALLROUNDER LHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 Thakur 19 Kanishka Thakur India MPCA 19 ALLROUNDER LHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 Khemnar 19 Poonam Khemnar India NCA 28 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Uncapped 10 Lorence 19 S B Lorence India OCA 17 ALLROUNDER LHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 Sahu 19 Priyanka Priyadarshini Sahu India OCA 30 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 Ahuja 19 Kanika Ahuja India PCA 20 ALLROUNDER LHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 20 Bisht 19 Neelam Bisht India PCA 26 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Uncapped 10 Singh 19 Pragati Singh India PCA 19 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Uncapped 10 Singh 19 Neetu Singh India PCA 24 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Uncapped 10 Garg 19 Ayushi Garg India RCA 20 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 Katta 19 Yashasvi Katta India RCA 18 ALLROUNDER LHB LEFT ARM Fast Medium Uncapped 10 Meena 19 Suman Meena India RCA 22 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Uncapped 20 Chaudhari 19 Renuka Chaudhari India RSPB 25 ALLROUNDER LHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 Kanwer 19 Tanuja Kanwer India RSPB 27 ALLROUNDER LHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 Sarkar 19 Tanusree Sarkar India RSPB 26 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 Singh 19 Kshama Singh India RSPB 23 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Medium Uncapped 10 List Sr. No. Set No. 2023 Set First Name Surname Country State Association Age Specialism C/U/A Reserve Price Rs Lakh 360 19 Neha Chavda India SCA 29 ALLROUNDER RHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 361 19 Keerthana Balakrishnan India TNCA 22 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Uncapped 10 362 19 Arshi Choudhary India TNCA 24 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 363 19 Nethra Iyer India TNCA 28 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 364 19 Aishwarya M S India TNCA 19 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Uncapped 10 365 19 Anusha Sundaresan India TNCA 26 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium Uncapped 10 366 19 Nishu Choudhary India UPCA 31 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 367 19 Anjali Singh India UPCA 22 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 368 19 Kashvee Gautam India UTCA 19 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Uncapped 20 369 19 Parushi Prabhakar India UTCA 17 ALLROUNDER LHB LEFT ARM Slow Unorthodox Uncapped 10 370 19 Kanchan Nagwani India VCA 28 ALLROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin Uncapped 10 371 19 Janhvi Ranganathan India VCA 18 ALLROUNDER LHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 372 20 Nancy Patel India BCA 28 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Medium Uncapped 10 373 20 Mitali S India DDCA 18 BOWL RHB LEFT ARM Fast Medium Uncapped 10 374 20 Metali Gawandar India GCA 19 BOWL LHB LEFT ARM Fast Medium Uncapped 10 375 20 Tanaya Naik India GCA 18 BOWL RHB RIGHT ARM Medium Uncapped 10 376 20 Krishna Patel India GUCA 18 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Medium Uncapped 10 377 20 Shanti Kumari India JSCA 23 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Uncapped 10 378 20 Shraddha Pokharkar India MACA 26 BOWL RHB LEFT ARM Fast Medium Uncapped 10 379 20 Ajima Sangma India MECA 26 BOWL RHB RIGHT ARM Medium Uncapped 10 380 20 Samriddhi Saxena India MPCA 17 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Medium Uncapped 10 381 20 Sujata Mallik India OCA 29 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Medium Uncapped 20 382 20 Komalpreet Kour India PCA 26 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Medium Uncapped 10 383 20 Rekha Kamlesh India UPCA 19 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Medium Uncapped 10 384 20 Kshama Singh India UPCA 17 BOWL RHB RIGHT ARM Fast Uncapped 10 385 20 Komal Zanzad India VCA 31 BOWL RHB LEFT ARM Fast Medium Uncapped 10 386 21 Saranya G India ACA 21 BOWL RHB RIGHT ARM Leg Spin Uncapped 10 387 21 Nallapureddy Sree Charani India ACA 18 BOWL LHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 388 21 Saika Ishaque India CAB 27 BOWL LHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 389 21 Pooja Raj India CAU 19 BOWL LHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 390 21 Sonia Lohiya India DDCA 27 BOWL LHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 391 21 Priya Mishra India DDCA 18 BOWL RHB RIGHT ARM Leg Spin Uncapped 10 392 21 Parunika Sisodia India DDCA 17 BOWL RHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 393 21 Gulshan Ali India HCA 17 BOWL RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 394 21 Sushmita Kumari India HPCA 26 BOWL RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 395 21 Koduri Ishitha India HYCA 16 BOWL RHB RIGHT ARM Leg Spin Uncapped 10 396 21 Mamta Paswan India JSCA 22 BOWL RHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 397 21 Sahana Pawar India KSCA 26 BOWL RHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 398 21 Chandu Venkateshappa India KSCA 28 BOWL RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 399 21 Aarti Kedar India MACA 21 BOWL LHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 400 21 Maya Sonawane India MACA 23 BOWL RHB RIGHT ARM Leg Spin Uncapped 10 401 21 Kashish Nirmal India MCA 17 BOWL RHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 402 21 Sushree Dibyadarshini Pradhan India OCA 27 BOWL RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 403 21 Mehak Kesar India PCA 30 BOWL RHB RIGHT ARM Off Spin Uncapped 10 404 21 Muskan Sogi Lal India PCA 17 BOWL RHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 405 21 Sunita Singh India PCA 26 BOWL LHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 406 21 Sonal Kalal India RCA 26 BOWL RHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 20 407 21 Ramyashri Prasad India TNCA 20 BOWL RHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10 408 21 Almas Bharadwaj India UPCA 20 BOWL RHB RIGHT ARM Leg Spin Uncapped 10 409 21 Rashi Kanojiya India UPCA 24 BOWL RHB LEFT ARM Slow Orthodox Uncapped 10