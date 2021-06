A look at the World Rankings in weightlifting

Weightlifting has been part of the Olympics from 1896 and there is always lot of excitement surrounding the event. The excitement levels is going to be same this year too at the Tokyo Olympics 2020 where Men will be competing in 7 categories and women also competing in 7 categories.

There are going to be 14 weightlifting competition across men and women which mean there are 14 gold medal and 42 medals in total up for grabs.

Let us have a look at the top 5 ranked lifters in the world in each category

Men's weightlifting

Men's 61 kg category

Li Fabian – China- 142kg+170kg =312kg

Stilyan Rosenov Grozdev – Bulgaria – 136kg+160kg=296kg

Shota Mishvelidze – Georgia – 135kg+155kg=290kg

Ferdi Hardal – Turkey – 130kg+157kg=287kg

Seraj Abdulrahim Alsaleem – Saudi Arabia – 125kg+161kg=286kg

Men's 67 kg category

Chen Lijun

Chen Lijun – China – 153kg+180kg=333kg

Huang Minhao – China – 155kg+177kg=332kg

Luis Javier Mosquera Lozano – Colombia – 150kg+180kg=330kg

Muhammed Furkan Ozbek – Turkey – 145kg+178kg=323kg

Mirko Zanni – Italy – 148kg+170kg=318kg

Men's 73 kg category

Shi Zhiyong – China – 169kg+194kg=363kg

Rizki Juniansyah – Indonesia – 155kg+194kg=349kg

Jr Clarence Cummings – USA – 155kg+188kg=343kg

Daniyar Ismayilov – Turkey – 160kg+181kg=341kg

Julio Ruben Mayora Pernia – Venezuela – 156kg+185kg=341kg

Men's 81 kg category



Lyu Xiaojun – China – 174kg+199kg=373kg

Antonino Pizzolato – Italy – 164kg+206kg=370kg

Karlos May Hasan Nasar – Bulgaria – 163kg+206kg=369kg

Brayan Santiago Rodallegas Carvajal – Colombia – 168kg+195kg=363kg

Zacarias Bonnat Michel – Dominican Republic – 164kg+196kg=360kg

Men's 96 kg category

Jhonatan Rivas Mosquera – Colombia – 180kg+213kg=393kg

Anton Pliesnoi – Georgia – 180kg+213kg=393kg

Boady Robert Santavy – Canada – 181kg+208kg=389kg

Tian Tao – China – 175kg+211kg=386kg

Keydomar Giovanni Vallenilla Sanchez – Venezuela – 173kg+211kg=384kg

Men's 109 kg category

Ruslan Nurudinov – Uzbekistan – 188kg+241kg=429kg

Akbar Djuraev – Uzbekistan – 194kg+234kg=428kg

Yang Zhe – China – 200kg+215kg=415kg

Dmytro Chumak – Ukraine – 181kg+226kg=407kg

Hristo Dimitrov Hristov – Bulgaria – 186kg+220kg=406kg

Men's 109+ kg category

Lasha Talakhadze

Lasha Talakhadze – Georgia – 222kg+263kg=485kg

Gor Minasyan – Armenia – 216kg+248kg=464kg

Varazdat Lalayan – Armenia – 216kg+248kg+464kg

Ali Davoudi – Iran – 196kg+239kg=435kg

Man Asaad – Syria – 195kg+238kg=433kg





Women's weightlifting



Women's 49 kg category

Hou Zhihui – China – 96kg+117kg=213kg

Jiang Huihua – China – 89kg+118kg=207kg

Mirabai Chanu Saikhom – India – 86kg+119kg=205kg

Jourdah Elizabeth Delacruz – USA – 89kg+111kg=200kg

Windy Cantika Aisah – Indonesia – 86kg+105kg=209kg

Women's 55 kg category

Liao Qiuyun – China – 98kg+124kg=222kg

Li Yajun – China – 101kg+120kg=221kg

Muattar Nabieva – Uzbekistan – 99kg+114kg=213kg

Hidilyn Diaz – Philippines – 94kg+118kg=212kg

Kamila Konotop – Ukraine – 96kg+116kg=212kg

Women's 59 kg category

Kuo Hsing-Chun

Kuo Hsing-Chun – Chinese Taipei – 110kg+137kg=247kg

Luo Xiaomin – China – 102kg+125kg=227kg

Valdivia Janeth Gomez – Mexico – 97kg+123kg=220kg

Yusleidy Mariana Figueroa Roldan – 93kg+125kg=218kg

Rosive Andrea Silgado Atencio – Colombia – 97kg+120kg=217kg

Women's 64 kg category

Loredana-Elena Toma – Romania – 114kg+130kg=244kg

Maude G Charron – Canada – 107kg+133kg=240kg

Mercedes Isabel Perez Tigrero – Colombia – 107kg+130kg=234kg

Sarah Davies – Great Britain – 101kg+129kg=230kg

Angie Paolo Palacios Dajomes – Ecuador – 104kg+125kg=229kg

Women's 76 kg category



Zhang Wangli – China – 115kg+148kg=262kg

Neisi Patricia Dajomes Barrera – Ecuador – 118kg+143kg=261kg

Iryna Dekha – Ukraine – 113kg+135kg=248kg

Iana Sotieva – Russia – 112kg+134kg=246kg

Kim Suhyeon – Korea – 106kg+138kg=244kg

Women's 87 kg category

Wang Zhouyu – China – 126kg+160kg=286kg

Kang Yue – China – 118kg+155kg=273kg

Tamara Yajaira Salazar Arce – Ecuador – 112kg+148kg=260kg

Crismery Dominga Santana Peguero – Domnican Republic - 115kg+142kg=257kg

Dayana Aracells Chirinos Leon – Venezuela – 109kg+138kg=247kg

Women's 87+ kg category