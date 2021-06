Weightlifting: Indian Record vs World Record vs Olympics Record

Weightlifting is one of the oldest sports which dates back to the 19th century when competitions were announced to know who lifts the highest weight in the civilisation or country. The sport started at same time in various countries such as Egypt, China, Indian and Ancient Greece.

Weightlifting was included in the first modern Olympics 1896 and since then the sport has evolved into one of the most competitive sport. In the Tokyo Olympics 2020, men and women lifters will compete across 14 weight categories (7 men and 7 women).

There have been various records set by lifters over the years. Let's have a look at Olympic record, World record and National record in each weight category.

Men

56 kg category

• Olympic record - Long Qingquan (China) – 306 kg – 2016 Rio Olympics

• World record - Long Qingquan (China) – 306 kg – 2016 Rio Olympics

• National record – A.K Pandian (India) – 262 kg – 2001 Vishakapatnam

62 kg category

• Olympic record - Kim Un-guk (North korea) – 327 kg – 2012 London Olympics

• World record – Chen Lijun (China) – 333 kg – 2015 World championship

• India Standard – 275 kg

69 kg category

• Olympic record - Galabin Boevski (Bulgaria) – 357 kg – 2000 Sydney Olympics

• World record – Liao Hui (China) – 359 kg – 2014 World championship

• National record – Katulu Ravi Kumar (India) – 321 kg – 2010 Commonwealth games

77 kg category

• Olympic record - Lu Xiaojun (China) – 379 kg – 2012 London Olympics

• World record – Lu Xiaojun (China) – 380 kg – 2013 World championship

• National record – Sathish Sivalingam – 339 kg - 2015 Patiala

85 kg category

• Olympic record - Kianoush Rostami (Iran) – 396 kg – 2016 Rio Olympics

• World record - Kianoush Rostami (Iran) – 396 kg – 2016 Rio Olympics

• National record – Ragala Venkat Rahul (India) – 351 kg – 2015 Junior commonwealth

94 kg category

• Olympic record - Milen Dobrev (Bulgaria) – 407kg – 2004 Athens Olympics

• World record – Sohrab Moradi (Iran) – 417 kg – 2017 World championship

• National record – Vikas Thakur (India) – 351 kg – 2017 World championship

105 kg category

• Olympic record - Andrei Aramnau (Belarus) - 436 kg- 2008 Beijing Olympics

• World record – Ilya Ilyin (Kazhakstan) – 437 kg – 2015 President's cup

• National record – Pradeep Singh(India) – 352 kg – 2018 commonwealth games

105+ kg category

• Olympic record - Lasha Talakhadze(Georgia) – 473 kg - 2016 Rio Olympics

• World record - Lasha Talakhadze(Georgia) – 477 kg – 2017 World championship

• National record – Gurdeep Singh (India) – 390 kg – 2018 Indian championship

Tokyo Olympics 2020 categories

61 kg category

• World record – Om Yun-chol (North Korea) – 294 kg – 2019 World championship

• National record – Shubham Kolekar (India) – 272 kg – 2019 Asian championship

67 kg category

• World record – Chen Lijun (China) – 339 kg – 2019 Asian championship

• National record – Jeremy Lalrinnunga – 306 kg – 2019 qatar cup

73 kg category

• World record – Shi Zhiyong (China) – 363 kg – 2019 World championship

• National record – Achinta Sheuli (India) – 313 kg – 2021 Asian championship

81 kg category

• World record – Lu Xiaojun (China) – 378 kg – 2019 World championship

• National record – Ajay Singh (India) – 320 kg – 2019 Asian championship

96 kg category

• World record – Sohrab Moradi (Iran) – 416 kg – 2018 World championship

• National record – Vikas Thakur (India) – 349 kg – 2019 Asian championship

109 kg category

• World record – Simon Martirosyan (Armenia) – 435 kg – 2018 World championship

109+ kg category

• World record – Lasha Talakhadze (Georgia) – 485 kg – 2021 European championship

• National record – Gurdeep Singh (India) – 375 kg – 2019 Asian championship

Women

48 kg category

• Olympic record – Chen Xiexia (China) – 212 kg – 2008 Beijing Olympics

• World record – Yang Lian (China) – 217 kg – 2006 World Championship

• National record – Saikhom Mirabai Chanu (India)– 196 kg -2018 Commonwealth games

53 kg category

• Olympic record – Yang Xia (China) – 225 kg – 2000 Sydney Olympics

• World record – Hsu Shu-Ching (Chinese Taipei) – 233 kg -2014 Asian games

• National record – Nandhini Devi (India) – 205 kg – 2003 Patiala

58 kg category

• Olympic record – Li Xueying (China)– 246 kg – 2012 London Olympics

• World record – Boyanka Kostova (Azerbaijan) – 252 kg -2015 World chaampionship

• National record – Renu Bala (India) – 209 kg - 2007 Bhubaneshwar

63 kg category

• Olympic record – Deng wei (China) – 262 kg – 2016 Rio Olympics

• World record – Deng wei (China) – 262 kg – 2016 Rio Olympics

• National record – Karnam Malleshwari (India) – 230 kg – 1998 Bangkok

69 kg category

• Olympic record – Liu Chunhong (China) – 275 kg – 2004 Athens Olympics

• World record – Oxana Slivenko (Russia) – 276 kg – 2007 World championship

• National record – Karnam Malleshwari (India) – 240 kg – 2000 Sydney Olympics

75 kg category

• Olympic record – Rim Jong-sim(North Korea) – 274 kg – 2016 Rio Olympics

• World record – Natalya Zabolotnaya(Russia) – 296 kg – 2011 President cup

• National record – P.Sailaja (India) – 249 kg – 2005 Bangalore

75+ kg category

• Olympic record – Zhou Lulu (China) – 333 kg – 2012 London Olympics

Tokyo Olympics 2020 categories

49 kg category

• World record – Hou Zhihui (China) – 213 kg – 2021 Asian Championship

• National record – Saikhom Mirabai Chanu (India) – 205 kg – 2021 Asian championshop

55 kg category

• World record – Liao Qiuyun (China) – 227 kg – 2019 World championship

• National record – Sorokhaibam Bindyarani Devi – 181 kg – 2019 South east Asian games

59 kg category

• World record – Kuo Hsing-chun (Chinese Taipei) – 247 kg – 2021 Asian championship

• National record – Swati Singh (India) -196 kg – 2019 Asian Championship

64 kg category

• World record – Deng Wei (China) – 261 kg – 2019 World championship

• National record –Rakhi Halder (India) – 218 kg – 2019 qatar cup

76 kg category

• World record – Rim Jong-sim (North Korea) – 278 kg – 2019 Asian championship

87 kg category

• World Standard – 294 kg

• National record – Pavunraj Anuradha (India) – 200 kg – 2019 South Asian games

87+ kg category

• World record – Li Wenwen (China) – 335 kg – 2021 Asian Championship