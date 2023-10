PKL Auction 2023: Full list of sold and unsold players

The season 10 player auction of the Pro Kabaddi League witnessed 118 players brought by 12 teams over the action of two days.

Asian Games gold medalist and skipper of the Indian men's tea, Pawan Sehrawat broke his record for the most expensive player in PKL Player Auction history.

Mohammadreza Shadloui Chiyaneh emerged as the most expensive foreign player ever while Fazel Atrachali retained his record for the most expensive defender in PKL history

List of Sold Players at Pro Kabaddi League 2023 Auction



Pawan Sehrawat - ₹2.60 Cr. - Telugu Titans

Mohammadreza Shadloui Chiyaneh - ₹2.35 Cr. - Puneri Paltan



Fazel Atrachali - ₹1.60 Cr. - Gujarat Giants



Rohit Gulia - ₹58.50 lakh - Gujarat Giants



Vijay Malik - ₹85 lakh - UP Yoddhas



Maninder Singh - ₹2.12 Cr. - Bengal Warriors (Final Bid Match)



Manjeet - ₹92 lakh - Patna Pirates

Mohammad Esmaeil Nabibakhsh - ₹22 lakh - Gujarat Giants



Arkam Shaikh - ₹20.25 lakh - Gujarat Giants (FBM)



Nitin Rawal - ₹30 lakh - Bengal Warriors



Girish Ernak - ₹20 lakh - U Mumba



Mahender Singh - ₹40.25 lakh - U Mumba



Shubham Shinde - ₹32.25 lakh - Bengal Warriors (FBM)



Sombir - ₹26.25 - Gujarat Giants



Vishal - ₹20 lakh - Bengaluru Bulls



Sunil - ₹20 lakh - Dabang Delhi



Shrikant Jadhav - ₹35.25 lakh - Bengal Warriors (FBM)



Ashu Malik - ₹96.25 lakh - Dabang Delhi (FBM)



Guman Singh - ₹85 lakh - U Mumba (FBM)



Meetu - ₹93 lakh - Dabang Delhi

Vikash Kandola - ₹55.25 lakh - Bengaluru Bulls (FBM)



Siddharth Desai - ₹1 Cr. - Haryana Steelers



Chandran Ranjit - ₹62 lakh - Haryana Steelers

Hamid Nader (Iran) - ₹13 lakh - Telugu Titans

Samuel Wafala (Kenya)- ₹13 lakh - U.P. Yoddhas

Amirmohammad Zafardanesh (Iran) - ₹68 lakh - U Mumba

Md. Liton Ali (Bangladesh) - ₹13 lakh - Bengaluru Bulls

Vahid Rezaeimehr (Iran) - ₹16.60 lakh - Puneri Paltan

Amirhossein Bastami (Iran)- ₹30 lakhs - Tamil Thalaivas

Felix Li (England)- ₹13 lakh - Dabang Delhi

Milad Jabbari (Iran)- ₹13 lakh -Telugu Titans

Yuvraj Pandeya (England) - ₹13 lakh - Dabang Delhi

Mohammadreza Kaboudrahangi (Iran)- ₹19.20 lakh - Tamil Thalaivas

Hasan Balbool (Iran) - ₹13 lakh - Haryana Steelers

Ghanshyam Magar (Nepal) - ₹13 lakh - Haryana Steelers

Chai-Ming Chang (Taiwan) - ₹13 lakh - Bengal Warriors

Alireza Mirzaeian (Iran) - ₹16.10 lakh - U Mumba

Amir Hossein Mohammadmaleki (Iran) - ₹13 lakh - Jaipur Pink Panthers

Piotr Pamulak (Poland) - ₹13 lakh - Bengaluru Bulls

Zheng-Wei Chen (Taiwan) - ₹13 lakh - Patna Pirates

Aslam Thambi (Sri Lanka) - ₹13 lakh - Bengal Warriors

Daniel Odhiambo (Kenya) - ₹13 lakh - Patna Pirates

Helvic Wanjala - ₹13 lakh -UP Yoddhas

Shankar Gadai - ₹13 lakh - Telugu Titans

Rohit - ₹16 lakh - Patna Pirates

Sajin Chandrasekar- ₹13 lakhs -Patna Pirates (FBM)

Ran Singh - ₹13 lakh - Bengaluru Bulls

Akshay Bharat - ₹13 lakh - Bengal Warriors

Vikas Jaglan - ₹13 lakh - Gujarat Giants

Krishan - ₹17.20 lakhs - Patna Pirates

Sourav Gulia - ₹13 lakh - Gujarat Giants

Akshay Kumar - ₹13 lakh - Bengal Warriors

Harendra Kumar - ₹13 lakh - UP Yoddhas

Lucky Sharma - ₹13 lakh - Jaipur Pink Panthers

Nitin Chandel - ₹13 lakh - Dabang Delhi

Rahul Sethpal - ₹40.7 lakh - Haryana Steelers

Ponparthiban Subramanian - ₹19.20 lakh - Bengaluru Bulls

Deepak Singh - ₹15.70 lakh - Gujarat Giants

Lavish - ₹13 lakh - Jaipur Pink Panthers

Ravi Kumar - ₹13.30 lakh - Gujarat Giants

Surjeet Singh - ₹14.20 lakh - Bengaluru Bulls

Banty - ₹13 lakh - Bengaluru Bulls

Akshay Bodake - ₹13 lakh - Bengal Warriors

Abhishek Singh - ₹14 lakh - Bengaluru Bulls

Himanshu Singh - ₹25 lakh - Tamil Thalaivas (FBM)

Monu - ₹24.10 lakh - Bengaluru Bulls

More G B - ₹13 Lakh - Gujarat Giants

Gulveer Singh - ₹13 Lakhs - U.P. Yoddhas

End of category C

Category D

Omkar R- ₹9 lakh - Telugu Titans

Ankit - ₹31.50 lakh - Patna Pirates

Akash Prasher - ₹9 lakh - Dabang Delhi

Ritik - ₹9 lakh - Tamil Thalaivas

Jitender Yadav - ₹9 lakh - Gujarat Giants

Ahmed Enamdar - ₹9 lakh - Puneri Paltan

Gaurav Dahiya - ₹9 lakh - Telugu Titans

Ishwar - ₹9 lakh - Puneri Paltan

Ankit- ₹9 lakh - Bengaluru Bulls

Nitesh - ₹9 lakh - Gujarat Giants

Himanshu Chaudhary - ₹9 lakh - Haryana Steelers

Deepak Kumar - ₹9 lakh - Patna Pirates

Ravindra Chauhan - ₹9 lakh - Haryana Steelers

Mohit - ₹9 lakh - Dabang Delhi

Mahendra Choudhary - ₹9 lakh - Patna Pirates

Rohit Yadav - ₹9 lakh - U Mumba

Nitin Kumar - ₹32.20 lakh - Bengal Warriors

Shashank B - ₹9 lakh - Jaipur Pink Panthers

Jagdeep - ₹9 lakhs - Gujarat Giants

Satish Kanan - ₹18.10 lakh - Tamil Thalaivas

Masanamuthu Lakshnanan - ₹32.20 lakh - Tamil Thalaivas

Kunal - ₹9 lakh - U Mumba

Players get a second chance

Hardeep - ₹9 lakh - Puneri Paltan

Sunder - ₹13 lakh - Bengaluru Bulls

Sushil - ₹13 lakh - Bengaluru Bulls

Saurav Parthe - ₹9 lakh - U Mumba

Rahul Chaudhari - ₹13 lakh - Jaipur Pink Panthers

Vishal Bhardwaj - ₹20 lakh - Dabang Delhi

Sachin Narwal - ₹23.25 lakh - Bengaluru Bulls (FBM)

Ajit Pawar, Mohit, Robin Chaudhary - Telugu Titans

Rakesh Narwal - Patna Pirates

Visvanath V - U Mumba

Nitin Panwar, Gurdeep - UP Yoddhas

Mohit, Ashish - Haryana Steelers

Navneet, Sumit - Jaipur Pink Panthers

Vishwas S - Bengal Warriors

Balasaheb Jadhav - Dabang Delhi

Kiran Magar - UP Yoddhas

List of Unsold Players at the Pro Kabaddi League 2023 Auction

Sandeep Narwal

Deepak Niwas Hooda



Asish



Sachin Narwal



Gurdeep



Ajinkya Kapre



Vishal Bhardwaj



Monu Goyat

Vishal Mane



Rohit Kumar