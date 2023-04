IWL 2023: Full list of Complete Squads

The Indian Women's League 2023 is set to begin from 26th April in Gujarat as 16 teams vie for the title for the time in the history of the competition.



This season will see a good mixture of youth as well as experience in almost all the teams featuring in the IWL. Moreover, this year has been an impressive influx of talented foreigners into the league, ready to take the standards sky-high.

Here is the full list of the complete squads of the teams:

Churchill Brothers FC Goa

Joizima Fernandes, Prithi Shrikant Kesarkar, Madhubala Alawe, Pushpa Parab, Karen Estrocio, Kulsum Bi Shaikh, Aniela Barretto, Saniya, Ashika Gadekar, Radhika Patel, Rebika Oinam, Arpita Yeshwant Pednekar, Laura Estibeiro, Leihaorungbam Sanathoi Devi, Mina Khatun, Kavita Devi, Alisha Tavares, Nikita Jude, Riya Sharma, Manju Uraon, Yendrembam Yaiphabi Devi, Merecia Franska Tavares

East Bengal

Shashwati Sarkar, Sulanjana Raul, Neelu Tirkey, Rimpa Haldar, Trisha Mallick, Thokchom Devajani Devi, Gurubari Mandi, Birsi Oraon, Mamata Sing, Ratna Halder, Tulsi Hembram, Anita Oraon, Singo Murmu, Bandana Roy, Buli Sarkar, Mamata Mahata, Mini Roy, Jambalu Tayang, Kabita Saren, Sushmita Bardhan, Mousumi Murmu, Barnali Karar, Kshetrimayum Naocha Devi, Tanushree Oraon, Rani Bhowmick

Kahaani Football Club

Sharmila, Shilpaben Devabhai Thakor, Riya Jethva, Jeel Kumari Damor, Muskan Dubey, Aarti Banwari, Neha, Ritu, Payal, Julekha Salim Bijali, Misbabanu Rafikbhai Sindhi, Perumandla Bhagyamma, Rudrarapu Ravali, Priyanka, Y Poojitha, Kodi Alekhya, Sumaiyya Shaikh, Aishwarya Bhonde, Dinsha Patel, Aditi Gadekar, Aruna Chauhan, Maya Rabari, Anjanaben Bhuraji Thakor, Khushbu Saroj, Antarben Mevaji Thakor, Rajni Rani, Thakor Jankiben

Lords FA

Nikita Jadhav, Asha Thapa, Deepika Pal, Akanksha Kandalkar, Theertha Lakshmi E, Kathleen Camille.M Rodriguez, Iawanlang Nongbet, Yadhu Priya, Sunita Sarkar, Sapna Jaiswar, Anita Rawat, Anita Basnet, Pushpa Yadav, Sapna Rajpure, Afshan Ashiq, Fragrancy Riwan, Bhagyashree Dalvi, Rakhee Sawant, Yumlembam Thailand Devi, Dipika, Kavya Jaiswal, Sasmita Behera, Gudiya Kumari, P Reshma, Deepika Venkatesh, Saantra Sasi S, Arya More

Odisha FC

Karthika Angamuthu, Sumitra Xalxo, Susmita Tanty, Sonali Chemate, Payal Basude, Sasmita Parida, Sradhanjali Panda, Cynthia Marcondes Dos Santos, Deepa Nayak, Malati Munda, Faustina Worwornyo Akpo, Shreya Hooda, Jasoda Munda, Anju Tamang, Munica Minz, Manisa Panna, S Lynda Kom, Karishma Oram, Satyabati Khadia, Pyari Xaxa, Ngangom Bala Devi, Ngangbam Sweety Devi, Juli Kishan, Grace Lalrampari Hauhnar, Arifa Zaheer, Bannya Kabiraj

Central Reserve Police Force FC

Savitri Kumari, Thingbaijam Janda Devi, Neha Mann, Takhellambam Ranjita Devi, Tanu, Karam Tony Devi, Promila, Lalam Haokip, Antrika, Krishna Das, Ritu, Shakuntala Oraon, Rajbir Kaur, Veerpal Kaur, Hushanpreet Kaur, Syed Buckshira, Anay Bai, Tensubam Neelam Devi, Binita Kerketta, Nisha, Soibam Tejibala Devi, Leelawati Kumari, Sita Sharma

Eastern Sporting Union

Irom Prameshwori Devi, Phanjoubam Nirmala Devi, Elangbam Panthoi Chanu, Kshetrimayum Margaret Devi, Yumnam Kamala Devi, Naobi Chanu Laishram, Mayangmayum Achoubi, Chandam Anjali Devi, Salam Rinaroy Devi, Lhingdeikim, Sultana MS, Thiemlalnei, Naorem Monika Devi, Baby Chiinngainuam Mate, Lhingneilam Kipgen, Th Sahena, Nandeibam Gitanjali Chanu, Kangabam Anita Devi, Heirangkhongjam Linda Chanu, Moirangthem Mandakini Devi, Rabina Thoudam

Sethu FC

Devi D, Kajol D'Souza, Arya Sree S, Durga A, Misha Bhandari, Malavika P, Monisha M, Sunita Munda, Anjila Tumbapo Subba, Naketa, Sumati Kumari, Heigrujam Daya Devi, Shanmugapriya Sasikumar, N Lavanya, Gladys Zonunsangi, Mahalakshmi, Shanmugapriya S, Kiran Pisda, Yuvarani R, Neelam Tirkey, Priyadharshini S, Purnima Kumari, Apurna Narzary, Dhurga P, K Ngopawdi, Dorcas Sikobe, Manisha, Muskan Subba, Ivy Faith Atieno, Naorem Priyangka Devi

Mata Rukmani FC

Priyanka Futan, Monika Vadiya, Monti Baghel, Geeta Kashyap, Jyotsna Bara, Reshama Kashyap, Laxmi Mandavi, Neeta Usendi, Dipika Vacham, Anjana Thapa, Namita Belsariya, Payal Kawasi, Nidhi Lakra, Priyanka Kashyap, Masipogu Puspa, Kritika Poyam, Uika Manju, Sandhya Netam, Devika Yadav, Preeti Bakde, Rinki Poyam, Nilima Khakha, Meena. Kashyap, Muskan, Laxmi Podiyami, Arpita Pungati, Ripika Korram, Shubhangi Subba, Pinki Kashyap, T Hoshika

Sports Odisha

Jharana Mallik, Shibani Mundari, Poonam, Rekha Poudel, Sanfida Nongrum, Anju, Pratima Nayak, Rajeswari Das, Spandita Das, Mamata Patra, Sinulata Sahoo, Manisha Naik, Wahengbam Usharani Devi, Sumitra Hembram, Bharati Das, Kkhumukcham Sanamija Chanu, Salege Majhi, Poonam, Sangeeta Das, Ritu Devi, Subhasmita Subhadarsini Das, Nisha, Manju Ganjhu, Manisha, Pratima Oram, Ankita Singh, Subasini Saha

Gokulam Kerala

Indumathi Kathiresan, Thounaojam Kritina Devi, Anitha S, Michel Castanha, Thokchom Martina, Minha .A. P, Kashmina, Sandhiya Ranganathan, Greeshma M P, Loitongbam Ashalata Devi, Harmilan Kaur, Vivian Konadu Adjei, Manju Baby, Manasa K, Beatrice Ntiwaa Nketia, C Reshma, Shilji Shaji, Sowmiya Narayanasamy, Soniya Jose, Malavika M, Sabitra Bhandari, Hemam Shilky Devi, Cris Mariya Saju, Dangmei Grace, Pavithra M, Arathy PM, Sorokhaibam Ranjana Chanu, Asem Roja Devi, Baby Lalchhandami

HOPS FC

Rajni Bala, Shailja, Sharda, Varshika, Parmila, Varsha, Pooja, Samiksha, Himanshi, Banita, Kajal, Tamanna, Renu Rani, Aarti, Jyoti, Anshika, Pooja, Balvinder Kaur, Santosh, Nancy, Tannu, Kajal, Arna Singh, Khushi, Rinku Devi, Kalpna, Mamta, Neha

Kickstart FC

Aiswarya A, Sushmita Lepcha, Aruna Bag, Sibani Sharma, Saru Limbu, Sonia Marak, Renuka Nagarkote, Lisham Babina Devi, Shubhangi Singh, Wangkhem Linthoingambi Devi, Yumnam Laxmi Devi, Laishram Rejiya Devi, Shanglakpam Banti Sharma, Sarita Yumnam, Anita Kumari, Maibam Linthoingambi Devi, Laishram Bibicha Devi, Tania Kanti, Yumlembam Pakpi Devi, Monalisha Marandi, Moirangthem Monalisha Devi, Dalima Chhibber, Astam Oraon, Aarushi Santhosh, Soniya Rana, Kaviya Pakkirisamy, Kioko Elizabeth Katungwa, Devneta Roy

Misaka United FC

Sudha Ankita Tirkey, Nisilia Majaw, Lalrinmuani, Simran Gurung, Sunalinda Iawren, Diana Zairemsiami, Lavanya Upadhyay, Nurul Azurin Mazlan, Kanchan Rawat, MC Lallianzuali, Mithila Ramani, Lalrinmawii, Maibam Nandeshwori Devi, Lucy Kwekwe Jira, Hempriya Seram, Sonia Opoku, Usham Pusparani Chanu, Ria Glains, Kamasani Durga, Mythili Parvati Vaidya, Tarini Kumar, Rivka Ramji

Mumbai Knights FC

Surbhi Manjrekar, Babitha Thangaraj Nadar, Mansi Anant Samre, Bhumika Mane, Valencia Lourdina D'mello, Riya D'souza, Afreen Peerbhoy, Pranita Nimkar, VK Srutilakshmi Ranjish, Alexandra Marie Eccard, Namrata Thakur, Riya, Velanie Fernandes, Jahnavi Shetty, Nidhi Bhupendra Shetty, Sushmita Jadhav, Mmehak Lobo, Ritu Rani, Kashmira Pednekar, Karen Pais, Priyanka, Karishma Purushottam Shirvoikar, Anjitha M

Celtic Queens FC

Naorem Khushi Chanu, Aksa Mathew, Pinkey Kumari, Manasa Rathish, Chandani Patel, Aleena Tony, Angel Shaji, Bithika Roy, Reshma E R, KR Parvathy Varma, A Dhanushree, Anjana C R, Sujata Nagraj Shetty, Mercy Amorkor Tagoe, Kiranpreet Kaur, Idah Atieno Odhiambo, Sandhya Rai, Antasia Oraon, Saniya VS, Xaverie Flora Tsogo Eteme, Vaani Kalucha