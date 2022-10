ISL 2022-23: Schedule, Fixtures, Results

The 2022-23 Indian Super League is back with new coaches, new players, and new desires to win it all. Here's the full fixtures list of the campaign:

ISL 2022/23 Full Schedule FRI, OCT 7, 2022 - KERALA BLASTERS FC vs EAST BENGAL - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, KOCHI) SAT, OCT 8, 2022 - BENGALURU FC vs NORTHEAST UNITED FC - 7:30 PM (SREE KANTEERAVA STADIUM, BENGALURU) SUN, OCT 9, 2022 - HYDERABAD FC vs MUMBAI CITY FC - 7:30 PM (G.M.C. BALAYOGI ATHLETIC STADIUM, HYDERABAD) MON, OCT 10, 2022 - ATK MOHUN BAGAN vs CHENNAIYIN FC - 7:30 PM (VIVEKANANDA YUBA BHARATI KRIRANGAN, KOLKATA) TUE, OCT 11, 2022 - JAMSHEDPUR FC vs ODISHA FC - 7:30 PM (JRD TATA SPORTS COMPLEX, JAMSHEDPUR) WED, OCT 12, 2022 - EAST BENGAL vs FC GOA - 7:30 PM (VIVEKANANDA YUBA BHARATI KRIRANGAN, KOLKATA) THU, OCT 13, 2022 - NORTHEAST UNITED FC vs HYDERABAD FC - 7:30 PM (INDIRA GANDHI ATHLETIC STADIUM, GUWAHATI) FRI, OCT 14, 2022 - CHENNAIYIN FC vs BENGALURU FC - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, CHENNAI) SAT, OCT 15, 2022 - MUMBAI CITY FC vs ODISHA FC - 7:30 PM (MUMBAI FOOTBALL ARENA, MUMBAI) SUN, OCT 16, 2022 - KERALA BLASTERS FC vs ATK MOHUN BAGAN - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, KOCHI) THU, OCT 20, 2022 - NORTHEAST UNITED FC vs EAST BENGAL - 7:30 PM (INDIRA GANDHI ATHLETIC STADIUM, GUWAHATI) FRI, OCT 21, 2022 - CHENNAIYIN FC vs FC GOA - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, CHENNAI) SAT, OCT 22, 2022 - MUMBAI CITY FC vs JAMSHEDPUR FC - 5:30 PM (MUMBAI FOOTBALL ARENA, MUMBAI) SAT, OCT 22, 2022 - HYDERABAD FC vs BENGALURU FC - 7:30 PM (G.M.C. BALAYOGI ATHLETIC STADIUM, HYDERABAD) SUN, OCT 23, 2022 - ODISHA FC vs KERALA BLASTERS FC - 7:30 PM (KALINGA STADIUM, BHUBANESWAR) THU, OCT 27, 2022 - ODISHA FC vs BENGALURU FC - 7:30 PM (KALINGA STADIUM, BHUBANESWAR) FRI, OCT 28, 2022 - KERALA BLASTERS FC vs MUMBAI CITY FC - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, KOCHI) SAT, OCT 29, 2022 - HYDERABAD FC vs FC GOA - 5:30 PM (G.M.C. BALAYOGI ATHLETIC STADIUM, HYDERABAD) SAT, OCT 29, 2022 - ATK MOHUN BAGAN vs EAST BENGAL - 7:30 PM (VIVEKANANDA YUBA BHARATI KRIRANGAN, KOLKATA) SUN, OCT 30, 2022 - JAMSHEDPUR FC vs NORTHEAST UNITED FC - 7:30 PM (JRD TATA SPORTS COMPLEX, JAMSHEDPUR) THU, NOV 3, 2022 - FC GOA vs JAMSHEDPUR FC - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, GOA) FRI, NOV 4, 2022 - EAST BENGAL vs CHENNAIYIN FC - 7:30 PM (VIVEKANANDA YUBA BHARATI KRIRANGAN, KOLKATA) SAT, NOV 5, 2022 - HYDERABAD FC vs ODISHA FC - 5:30 PM (G.M.C. BALAYOGI ATHLETIC STADIUM, HYDERABAD) SAT, NOV 5, 2022 - NORTHEAST UNITED FC vs KERALA BLASTERS FC - 7:30 PM (INDIRA GANDHI ATHLETIC STADIUM, GUWAHATI) SUN, NOV 6, 2022 - MUMBAI CITY FC vs ATK MOHUN BAGAN - 7:30 PM (MUMBAI FOOTBALL ARENA, MUMBAI) SAT, NOV 9, 2022 - JAMSHEDPUR FC vs HYDERABAD FC - 8:30 PM (JRD TATA SPORTS COMPLEX, JAMSHEDPUR) THU, NOV 10, 2022 - ATK MOHUN BAGAN vs NORTHEAST UNITED FC - 7:30 PM (VIVEKANANDA YUBA BHARATI KRIRANGAN, KOLKATA) FRI, NOV 11, 2022 - BENGALURU FC vs EAST BENGAL - 7:30 PM (SREE KANTEERAVA STADIUM, BENGALURU) SAT, NOV 12, 2022 - CHENNAIYIN FC vs MUMBAI CITY FC - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, CHENNAI)

SUN, NOV 13, 2022 - KERALA BLASTERS FC vs FC GOA - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, KOCHI) THU, NOV 17, 2022 - MUMBAI CITY FC vs BENGALURU FC - 7:30 PM (MUMBAI FOOTBALL ARENA, MUMBAI) FRI, NOV 18, 2022 - EAST BENGAL vs ODISHA FC - 7:30 PM (VIVEKANANDA YUBA BHARATI KRIRANGAN, KOLKATA) SAT, NOV 19, 2022 - CHENNAIYIN FC vs JAMSHEDPUR FC - 5:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, CHENNAI) SAT, NOV 19, 2022 - HYDERABAD FC vs KERALA BLASTERS FC - 7:30 PM (G.M.C. BALAYOGI ATHLETIC STADIUM, HYDERABAD) SUN, NOV 20, 2022 - FC GOA vs ATK MOHUN BAGAN - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, GOA) THU, NOV 24, 2022 - ODISHA FC vs CHENNAIYIN FC - 7:30 PM (KALINGA STADIUM, BHUBANESWAR) FRI, NOV 25, 2022 - NORTHEAST UNITED FC vs MUMBAI CITY FC - 7:30 PM (INDIRA GANDHI ATHLETIC STADIUM, GUWAHATI) SAT, NOV 26, 2022 - FC GOA vs BENGALURU FC - 5:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, GOA) SAT, NOV 26, 2022 - ATK MOHUN BAGAN vs HYDERABAD FC - 7:30 PM (VIVEKANANDA YUBA BHARATI KRIRANGAN, KOLKATA) SUN, NOV 27, 2022 - JAMSHEDPUR FC vs EAST BENGAL - 7:30 PM (JRD TATA SPORTS COMPLEX, JAMSHEDPUR) THU, DEC 1, 2022 - MUMBAI CITY FC vs FC GOA - 7:30 PM (MUMBAI FOOTBALL ARENA, MUMBAI) FRI, DEC 2, 2022 - ODISHA FC vs NORTHEAST UNITED FC - 7:30 PM (KALINGA STADIUM, BHUBANESWAR) SAT, DEC 3, 2022 - CHENNAIYIN FC vs HYDERABAD FC - 5:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, CHENNAI) SAT, DEC 3, 2022 - BENGALURU FC vs ATK MOHUN BAGAN - 7:30 PM (SREE KANTEERAVA STADIUM, BENGALURU) SUN, DEC 4, 2022 - JAMSHEDPUR FC vs KERALA BLASTERS FC - 7:30 PM (JRD TATA SPORTS COMPLEX, JAMSHEDPUR) THU, DEC 8, 2022 - ATK MOHUN BAGAN vs JAMSHEDPUR FC - 7:30 PM (VIVEKANANDA YUBA BHARATI KRIRANGAN, KOLKATA) FRI, DEC 9, 2022 - HYDERABAD FC vs EAST BENGAL - 7:30 PM (G.M.C. BALAYOGI ATHLETIC STADIUM, HYDERABAD) SAT, DEC 10, 2022 - FC GOA vs ODISHA FC - 5:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, GOA) SAT, DEC 10, 2022 - NORTHEAST UNITED FC vs CHENNAIYIN FC - 7:30 PM (INDIRA GANDHI ATHLETIC STADIUM, GUWAHATI) SUN, DEC 11, 2022 - KERALA BLASTERS FC vs BENGALURU FC - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, KOCHI) THU, DEC 15, 2022 - ODISHA FC vs ATK MOHUN BAGAN - 7:30 PM (KALINGA STADIUM, BHUBANESWAR) FRI, DEC 16, 2022 - EAST BENGAL vs MUMBAI CITY FC - 7:30 PM (VIVEKANANDA YUBA BHARATI KRIRANGAN, KOLKATA) SAT, DEC 17, 2022 - BENGALURU FC vs JAMSHEDPUR FC - 5:30 PM (SREE KANTEERAVA STADIUM, BENGALURU) SAT, DEC 17, 2022 - FC GOA vs NORTHEAST UNITED FC - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, GOA) MON, DEC 19, 2022 - CHENNAIYIN FC vs KERALA BLASTERS FC - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, CHENNAI) THU, DEC 22, 2022 - JAMSHEDPUR FC vs FC GOA - 7:30 PM (JRD TATA SPORTS COMPLEX, JAMSHEDPUR) FRI, DEC 23, 2022 - BENGALURU FC vs HYDERABAD FC - 7:30 PM (SREE KANTEERAVA STADIUM, BENGALURU) SAT, DEC 24, 2022 - MUMBAI CITY FC vs CHENNAIYIN FC - 5:30 PM (MUMBAI FOOTBALL ARENA, MUMBAI) SAT, DEC 24, 2022 - NORTHEAST UNITED FC vs ATK MOHUN BAGAN - 7:30 PM (INDIRA GANDHI ATHLETIC STADIUM, GUWAHATI) MON, DEC 26, 2022 - KERALA BLASTERS FC vs ODISHA FC - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, KOCHI) WED, DEC 28, 2022 - ATK MOHUN BAGAN vs FC GOA - 7:30 PM (VIVEKANANDA YUBA BHARATI KRIRANGAN, KOLKATA) THU, DEC 29, 2022 - HYDERABAD FC vs NORTHEAST UNITED FC - 7:30 PM (G.M.C. BALAYOGI ATHLETIC STADIUM, HYDERABAD) FRI, DEC 30, 2022 - EAST BENGAL vs BENGALURU FC - 7:30 PM (VIVEKANANDA YUBA BHARATI KRIRANGAN, KOLKATA) MON, JAN 2, 2023 - ODISHA FC vs MUMBAI CITY FC - 7:30 PM (KALINGA STADIUM, BHUBANESWAR) TUE, JAN 3, 2023 - KERALA BLASTERS FC vs JAMSHEDPUR FC - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, KOCHI) THU, JAN 5, 2023 - FC GOA vs HYDERABAD FC - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, GOA) FRI, JAN 6, 2023 - NORTHEAST UNITED FC vs BENGALURU FC - 7:30 PM (INDIRA GANDHI ATHLETIC STADIUM, GUWAHATI) SAT, JAN 7, 2023 - JAMSHEDPUR FC vs CHENNAIYIN FC - 5:30 PM (JRD TATA SPORTS COMPLEX, JAMSHEDPUR) SAT, JAN 7, 2023 - ODISHA FC vs EAST BENGAL - 7:30 PM (KALINGA STADIUM, BHUBANESWAR) SUN, JAN 8, 2023 - MUMBAI CITY FC vs KERALA BLASTERS FC - 7:30 PM (MUMBAI FOOTBALL ARENA, MUMBAI) THU, JAN 12, 2023 - HYDERABAD FC vs CHENNAIYIN FC - 7:30 PM (G.M.C. BALAYOGI ATHLETIC STADIUM, HYDERABAD) FRI, JAN 13, 2023 - EAST BENGAL vs JAMSHEDPUR FC - 7:30 PM (VIVEKANANDA YUBA BHARATI KRIRANGAN, KOLKATA) SAT, JAN 14, 2023 - BENGALURU FC vs ODISHA FC - 5:30 PM (SREE KANTEERAVA STADIUM, BENGALURU) SAT, JAN 14, 2023 - ATK MOHUN BAGAN vs MUMBAI CITY FC - 7:30 PM (VIVEKANANDA YUBA BHARATI KRIRANGAN, KOLKATA) SUN, JAN 15, 2023 - NORTHEAST UNITED FC vs FC GOA - 7:30 PM (INDIRA GANDHI ATHLETIC STADIUM, GUWAHATI) SAT, JAN 18, 2023 - JAMSHEDPUR FC vs BENGALURU FC - 8:30 PM (JRD TATA SPORTS COMPLEX, JAMSHEDPUR) THU, JAN 19, 2023 - MUMBAI CITY FC vs NORTHEAST UNITED FC - 7:30 PM (MUMBAI FOOTBALL ARENA, MUMBAI) FRI, JAN 20, 2023 - EAST BENGAL vs HYDERABAD FC - 7:30 PM (VIVEKANANDA YUBA BHARATI KRIRANGAN, KOLKATA) SAT, JAN 21, 2023 - CHENNAIYIN FC vs ATK MOHUN BAGAN - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, CHENNAI)

SUN, JAN 22, 2023 - FC GOA vs KERALA BLASTERS FC - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, GOA) THU, JAN 26, 2023 - FC GOA vs EAST BENGAL - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, GOA) FRI, JAN 27, 2023 - JAMSHEDPUR FC vs MUMBAI CITY FC - 7:30 PM (JRD TATA SPORTS COMPLEX, JAMSHEDPUR) SAT, JAN 28, 2023 - BENGALURU FC vs CHENNAIYIN FC - 5:30 PM (SREE KANTEERAVA STADIUM, BENGALURU) SAT, JAN 28, 2023 - ATK MOHUN BAGAN vs ODISHA FC - 7:30 PM (VIVEKANANDA YUBA BHARATI KRIRANGAN, KOLKATA) SUN, JAN 29, 2023 - KERALA BLASTERS FC vs NORTHEAST UNITED FC - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, KOCHI) THU, FEB 2, 2023 - CHENNAIYIN FC vs ODISHA FC - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, CHENNAI) FRI, FEB 3, 2023 - EAST BENGAL vs KERALA BLASTERS FC - 7:30 PM (VIVEKANANDA YUBA BHARATI KRIRANGAN, KOLKATA) SAT, FEB 4, 2023 - MUMBAI CITY FC vs HYDERABAD FC - 5:30 PM (MUMBAI FOOTBALL ARENA, MUMBAI) SAT, FEB 4, 2023 - NORTHEAST UNITED FC vs JAMSHEDPUR FC - 7:30 PM (INDIRA GANDHI ATHLETIC STADIUM, GUWAHATI) SUN, FEB 5, 2023 - ATK MOHUN BAGAN vs BENGALURU FC - 7:30 PM (VIVEKANANDA YUBA BHARATI KRIRANGAN, KOLKATA) MON, FEB 6, 2023 - ODISHA FC vs FC GOA - 7:30 PM (KALINGA STADIUM, BHUBANESWAR) TUE, FEB 7, 2023 - KERALA BLASTERS FC vs CHENNAIYIN FC - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, KOCHI) WED, FEB 8, 2023 - EAST BENGAL vs NORTHEAST UNITED FC - 7:30 PM (VIVEKANANDA YUBA BHARATI KRIRANGAN, KOLKATA) THU, FER 9, 2023 - JAMSHEDPUR FC vs ATK MOHUN BAGAN - 7:30 PM (JRO TATA SPORTS COMPLEX, JAMSHEDPUR) FRI, FEB 10, 2023 - ODISHA FC vs HYDERABAD FC - 7:30 PM (KALINGA STADIUM, BHUBANESWAR) SAT, FEB 11, 2023 - FC GOA vs MUMBAI CITY FC - 5:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, GOA) SAT, FEB 11, 2023 - BENGALURU FC vs KERALA BLASTERS FC - 7:30 PM (SREE KANTEERAVA STADIUM, BENGALURU) SUN, FEB 12, 2023 - CHENNAIYIN FC vs EAST BENGAL - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, CHENNAI) TUE, FEB 14, 2023- HYDERABAD FC vs ATK MOHUN BAGAN - 7:30 PM (G.M.C. BALAYOGI ATHLETIC STADIUM, HYDERABAD) WED, FEB 15, 2023 - BENGALURU FC vs MUMBAI CITY FC - 7:30 PM (SREE KANTEERAVA STADIUM, BENGALURU) THU, FEB 16, 2023 - FC GOA vs CHENNAIYIN FC - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, GOA) FRI, FEB 17, 2023 - NORTHEAST UNITED FC vs ODISHA FC - 7:30 PM (INDIRA GANDHI ATHLETIC STADIUM, GUWAHATI) SAT, FEB 18, 2023 - HYDERABAD FC vs JAMSHEDPUR FC - 5:30 PM (G.M.C. BALAYOGI ATHLETIC STADIUM, HYDERABAD) SAT, FEB 18, 2023 - ATK MOHUN BAGAN vs KERALA BLASTERS FC - 7:30 PM (VIVEKANANDA YUBA BHARATI KRIRANGAN, KOLKATA) SUN, FEB 19, 2023 - MUMBAI CITY FC vs EAST BENGAL - 7:30 PM (MUMBAI FOOTBALL ARENA, MUMBAI) SAT, FEB 22, 2023 - ODISHA FC vs JAMSHEDPUR FC - 8:30 PM (KALINGA STADIUM, BHUBANESWAR) THU, FEB 23, 2023- BENGALURU FC vs FC GOA - 7:30 PM (SREE KANTEERAVA STADIUM, BENGALURU) FRI, FEB 24, 2023 - CHENNAIYIN FC vs NORTHEAST UNITED FC - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, CHENNAI) SAT, FEB 25, 2023 - EAST BENGAL vs ATK MOHUN BAGAN - 7:30 PM (VIVEKANANDA YUBA BHARATI KRIRANGAN, KOLKATA)

SUN, FEB 26, 2023 - KERALA BLASTERS FC vs HYDERABAD FC - 7:30 PM (JAWAHARLAL NEHRU STADIUM, KOCHI)