Odisha FC vs Kerala Blasters Dream11 Predictions: ISL Fantasy Tips, Probable 11, Captain and Vice-Captain

In the 58th match of the Indian Super League 2021-22, Odisha FC will host Kerala Blasters FC at the Tilak Maidan Stadium, Goa. The Kalinga Warriors are now sitting at the eighth spot with thirteen points from nine matches while the Tuskers are in the first spot with seventeen points from ten matches.

Head to Head Record

Matches played - 5

Odisha FC - 1

Kerala Blasters FC - 1

Draw - 3

Goal Tally

Odisha FC have scored eighteen goals so far in the tournament. The Kalinga Warriors have conceded a whopping amount of twenty two goals. On the other hand Kerala Blasters FC has scored sixteen goals. However, they have conceded only ten goals so far.

Top Scorer

Odisha FC - Javi Hernandez and Aridai Cabrera (4 goals)



Kerala Blasters FC - Alvaro Vazquez and Sahal Abdul Samad (4 goals)

Recent Form

Odisha FC - L L D L W

Kerala Blasters FC - W W D D W

Squad

Odisha FC - Kamaljit Singh, Arshdeep Singh, Ravi Kumar, Gaurav Bora, Lalruathara, Sahil Panwar, Hendry Antonay, Lalhrezuala Sailung, Sebastian Thangmuansang, Deven Sawhney, Victor Mongil, Hector Rodas, Thoiba Singh Moirangthem, Paul Ramfangzauva, Isaac Vanmalsawma, Isak Vanlalruatfela, Liridon Krasniqi, Javi Hernandez, Jerry Mawihmingthanga, Nandhakumar Sekar, CVL Remtluanga, Nikhil Raj, Akshunna Tyagi, Daniel Lalhlimpuia, Aridai Cabrera, Jonathas Cristian De Jesus.

Kerala Blasters FC - Albino Gomes, Muheet Shabir, Sachin Suresh, Prabhsukhan Singh Gill, Enes Sipovic, Sandeep Singh, Hormipam Ruivah, Bijoy V, Marko Lešković, Denechandra Meitei, Sanjeev Stalin, Jessel Carneiro, Nishu Kumar, Jeakson Singh, Harmanjot Khabra, Prashant K, Vincy Barretto, Sahal Abdul Samad, Ayush Adhikari, Givson Singh, Lalthathanga Khawlhring, Chencho Gyeltshen, Jorge Pereyra Diaz, Álvaro Vázquez.

Unavailability

Odisha FC - None.

Kerala Blasters FC - Albino Gomes, Rahul KP, Jessel Carneiro.

Expected 11

Odisha FC (4-2-3-1) - Kamaljit, Antonay, Mongil, Rodas, Lalruatthara, Issac, Thoiba, Jerry, Javi, Nandha, Jonathas.

Kerala Blasters FC (4-4-2) - Gill, Khabra, Ruivah, Leskovic, Sanjeev, Sahal, Puitea, Jeakson, Luna, Diaz, Vazquez.

The Bridge Dream11 Prediction

Kamaljit (8.5), Leskovic (9.0), Antonay (9.0), Rodas (9.0), Sahal (9.0), Puitea (8.5), Javi (9.5) (VC), Luna (8.5) (C), Jerry (10.0), Jonathas (10.0), Vazquez (9.0).