Kerala Blasters FC vs Jamshedpur FC Dream11 Predictions: ISL Fantasy Tips, Probable 11, Captain and Vice-Captain

In the 41st match of the Indian Super League 2021-22, Kerala Blasters FC will host Jamshedpur FC at the Tilak Maidan, Vasco, Goa. The Tuskers are now sitting at the fourth spot with twelve points from seven matches. The Men of Steel are in the third spot with an equal number of points from the same matches.

Head to Head Record



Matches played - 8

Kerala Blasters FC - 1

Jamshedpur FC - 2

Draw- 5

Recent Form

Kerala Blasters FC - D W D W W



Jamshedpur FC - D W L W D

Squad

Kerala Blasters FC - Albino Gomes, Muheet Shabir, Sachin Suresh, Prabhsukhan Singh Gill, Enes Sipovic, Sandeep Singh, Hormipam Ruivah, Bijoy V, Marko Lešković, Denechandra Meitei, Sanjeev Stalin, Jessel Carneiro, Nishu Kumar, Abdul Hakku, Jeakson Singh, Harmanjot Khabra, Prashant K, Vincy Barretto, Sahal Abdul Samad, Ayush Adhikari, Givson Singh, Lalthathanga Khawlhring, Seityasen Sing, Chencho Gyeltshen, Jorge Pereyra Diaz, Álvaro Vázquez.

Jamshedpur FC - Pawan Kumar, Rehenesh TP, Vishal Yadav, Jitendra Singh, Laldinpuia, Narender Gahlot, Ricky Lallawmawia, Eli Sabia, Sandip Mandi, Laldinliana Renthlei, Karan Amin, Peter Hartley, Anas Edathodika, Boris Singh, Pronay Halder, Alex Lima, Mobashir Rahman, Ritwik Das, Greg Stewart, Len Doungel, Nerijus Valskis, Jordan Murray, Farukh Choudhary, Ishan Pandita.

Unavailability

Kerala Blasters FC - Rahul KP, Albino Gomes

Jamshedpur FC - Nerijus Valskis

Expected 11

Kerala Blasters FC - Gill, Hormipam, Marko Leskovic, Jessel Carneiro, Harmanjot Khabra, Sahal Abdul Samad, Lalthathanga Khawlhring, Jeakson Singh, Adrian Luna, Alvaro Vazquez, Jorge Diaz.

Jamshedpur FC - TP Rehenesh, Laldinliana Renthlei, Eli Sabia, Peter Hartley, Ricky Lallawmawma, Jitendra Singh, Alexandre Lima, Seiminlen Doungel, Boris Singh, Greg Stewart, Jordan Murray.

The Bridge Dream11 Prediction

TP Rehenesh (8.5), Leskovic (8.5), Sabia (9.0), Jessel (8.5), Hartley (9.0), Lima (9.0) (VC), Sahal (8.5), Jeakson (9.5), Luna (8.0) (C), Stewart (9.5), Vazquez (9.0).

Telecast

The match will be telecasted live on Star Sports Network, Disney+Hotstar and JioTV from 7:30 pm IST onwards.