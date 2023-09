How ISL teams have shaped up for 2023/24 season after transfer window

The Indian football season is well and truly underway, with fans across the country eagerly awaiting the action-packed ISL 2023/24 season which begins later this month.

Now that the dust has settled after a frantic deadline day of intense negotiations, last-minute transfers, and squad reshuffles, it's time to take a closer look at the squad lists of the ISL clubs for the upcoming season.

Some clubs still have foreign slots to fill in and that can be done outside the transfer window. Free agents can be registered any time before the squad registration period closes.

Kerala Blasters FC

Goalkeepers: Lara Sharma, Karanjit Singh, Sachin Suresh, Muhammed Jaseen M

Defenders: Hormipam Ruivah, Milos Drincic, Aibanbha Dohling, Marko Leskovic, Huidrom Naocha Singh, Muhammed Saheef, Pritam Kotal, Prabir Das, Sandeep Singh

Midfielders: Jeakson Singh, Freddy Lallawmawma, Vibin Mohanan, Mohammed Azhar, Sukham Yoihenba Meitei, Danish Farooq, Saurav Mandal, Adrián Luna, Bryce Miranda, Mohammed Aimen, Rahul KP, Nihal Sudeesh

Forwards: Kwame Peprah, Dimitrios Diamantakos, Ishan Pandita, Bidyashagar Singh

Mohun Bagan SG

Goalkeepers: Vishal Kaith, Syed Zahid, Arsh Shaikh, Debnath Mondal

Defenders: Héctor Yuste, Brendan Hamill, Florentin Pogba, Anwar Ali, Raj Basfore, Sumit Rathi, Dippendu Biswas, Subhasish Bose, Brijesh Giri, Amandeep, Asish Rai, Ravi Rana

Midfielders: Satgougun Kipgen, Deepak Tangri, Glan Martins, Joni Kauko, Anirudh Thapa, Sibajit Singh, Lalrinliana Hnamte, Abhishek Suryavanshi, Dimitri Petratos, Hugo Boumous, Sahal Abdul Samad

Forwards: Ashique Kuruniyan, Nongdamba Naorem, Taison Singh, Ningombam Engson Singh, Jason Cummings, Armando Sadiku, Liston Colaco, Manvir Singh, Kiyan Nassiri, Md Fardin Ali Molla, Suhail Ahmad Bhat

Mumbai City FC

Goalkeepers: Phurba Lachenpa, Mohammad Nawaz, Bhaskar Roy, Ahan Prakash

Defenders: Tiri, Mehtab Singh, Rostyn Griffiths, Valpuia, Halen Nongtdu, Nathan Asher Rodrigues, Akash Mishra, Sanjeev Stalin, Rahul Bheke

Midfielders: Seilenthang Lotjem, Yoëll van Nieff, Vinit Rai, Jayesh Rane, Franklin Robin Nazareth, Apuia, P C Rohlupuia, Gyamar Nikum, Alberto Noguera, Bipin Singh, Chanso Horam, Gurkirat Singh, Lallianzuala Chhangte, Vikram Partap Singh, Jackichand Singh

Forwards: Jorge Pereyra Díaz, Greg Stewart, Pranjal Bhumij, Ayush Chhikara

FC Goa

Goalkeepers: Dheeraj Singh, Arshdeep Singh, Hrithik Tiwari

Defenders: Fares Arnaout, Jay Gupta, Odei Onaindia, Sandesh Jhingan, Lesly Rebello, Rayan Roger Menezes, Saviour Gama, Sanson Pereira, Boris Singh, Seriton Fernandes, Leander D'Cunha

Midfielders: Muhammad Nemil, Paulo Retre, Carl McHugh, Ayush Dev Chhetri, Rowllin Borges, Raynier Fernandes, Brison Fernandes, Brandon Fernandes, Víctor Rodríguez.

Forwards: Carlos Martínez, Devendra Murgaokar, Noah Sadaoui, Udanta Singh

Bengaluru FC

Goalkeepers: Gurpreet Singh Sandhu, Amrit Gope, Vikram Lahkbir Singh

Defenders: Aleksandar Jovanovic, Slavko Damjanovic, Robin Yadav, Naorem Roshan Singh, Parag Satish Shrivas, Jessel Carneiro, Namgyal Bhutia

Midfielders: Shankar Sampingiraj, Keziah Veendorp, Suresh Singh, Rohit Kumar, Amay Morajkar, Lalremtluanga F, Damait Lyngdoh, Ryan Williams, Shreyas Katkar, Biswa Darjee, Javi Hernández, Halicharan Narzary, Ashish Jha, Faisal Ali

Forwards: Curtis Main, Siva Sakthi N, Salam Johnson Singh, Rohit Danu, Sunil Chhetri, Edmund Lalrindika

East Bengal FC

Goalkeepers: Prabhsukhan Singh Gill, Kamaljit Singh, Aditya Patra

Defenders: Jordan Elsey, Iván González, Lalchungnunga, José Antonio Pardo, Gursimrat Singh Gill, Mandar Rao Desai, Nishu Kumar, Tuhin Das, Pritam Singh

Midfielders: Ajay Chhetri, Vanlalpeka Guite, Gurnaj Singh Grewal, Dip Saha, Saúl Crespo, Mobashir Rahman, Borja Herrera, Mahitosh Roy, Nandha Kumar Sekar

Forwards: Suhair VP, Jesin TK, Javi Siverio, Cleiton Silva

Chennaiyin FC

Goalkeepers: Samik Mitra, Debjit Majumder, Lovepreet Singh, Devansh Dabas, Prateek Kumar Singh



Defenders: Bikash Yumnam, Bijay Chhetri, Aakash Sangwan, Narayan Das, Lijo Francis, Sachu Siby, Ajith Kumar, Sarthak Golui, Reagan Singh, Ankit Mukherjee, Aqib Nawab



Midfielders: Jiteshwor Singh, Cristian Battocchio, Sourav Das, Ayush Adhikari, Mohammed Rafique, Sajal Bag, Sweden Fernandes, Rafael Crivellaro, Vincy Barretto, Gulab Rauth



Forwards: Jordan Murray, Ninthoi Meetei, Farukh Choudhary, Alexander Romario Jesuraj, Connor Shields, Rahim Ali, Senthamizhi S, A Mohamed Liyaakath, Irfan Yadwad

NorthEast United FC

Goalkeepers: Mirshad K. Michu, Khoirom Jackson Singh, Nikhil Deka, Dipesh Chauhan



Defenders: Yaser Hamed, Míchel Zabaco, Jestin George, Michael Jakobsen, Dinesh Singh, Gaurav Bora, Buanthanglun Samte, Hira Mondal, Tondonba Singh, Asheer Akhtar



Midfielders: Danny Meitei, Shighil Nambrath, Shajan Franklin, Mohammed Ali Bemammer, Phalguni Singh, Pragyan Sundar Gogoi, Romain Philippoteaux, Dipu Mirdha, Macarton Louis Nickson, Bekey Oram, Fredy, Gani Nigam, Redeem Tlang, Parthib Gogoi, Rochharzela



Forwards: Néstor Albiach, Ibson Melo, Jithin M.S, Manvir Singh, Thoi Singh

Hyderabad FC

Goalkeepers: Gurmeet Singh, Anuj Kumar, Laxmikant Kattimani, Aman Kumar Sahni



Defenders: Chinglensana Singh, Nim Dorjee Tamang, Mohammed Rafi, Vignesh D, Sajad Hussain Parray, Manoj Mohammad, Nikhil Poojary, Alex Saji, Soyal Joshy, Aron Vanlalrinchhana



Midfielders: João Victor, Sahil Tavora, Petteri Pennanen, Hitesh Sharma, Mark Zothanpuia, Abdul Rabeeh A K, Felipe Amorim, Mohammed Yasir, Joe Knowles, Makan Winkle Chote

Forwards: Jonathan Moya, Bartholomew Ogbeche, Ramhlunchhunga, Aaren D'Silva, Lalawmpuia Ralte

Odisha FC

Goalkeepers: Amrinder Singh, Niraj Kumar, Lalthuammawia Ralte, Deven Sawhney



Defenders: Mourtada Fall, Narender Gahlot, Carlos Delgado, Amey Ranawade, Paogoumang Singson, Sahil Panwar, Jerry Lalrinzuala, Laldinliana Renthlei, Tankadhar Bag, Shubham Sarangi, Hendry Antonay



Midfielders: Cvl Remtluanga, Ahmed Jahouh, Moirangthem Thoiba, Paul Ramfangzauva, Lenny Rodrigues, Puitea, Lalliansanga Renthlei, Issac Vanmalsawma, Givson Singh, Princeton Rebello, Cy Goddard, Michael Soosairaj



Forwards: Jerry Mawihmingthanga, Isak Vanlalruatfela, Aniket Jadhav, Diego Maurício, Roy Krishna, Ashangbam Aphaoba Singh

Punjab FC

Goalkeepers: Kiran Chemjong, Jaskaranvir Singh, Abujam Penand Singh, Ravi Kumar, Ayush Deshwal

Defenders: Tekcham Abhishek Singh, Pramveer, Melroy Assisi, Nikhil Prabhu, Tarif Akhand, Mohammed Salah, Nitesh Darjee



Midfielders: Amarjit Singh, Manglenthang Kipgen, Ranjan Soren, Samuel Kynshi, Maheson Tongbram Singh, Ricky John Shabong, Ashis Pradhan, Kingslee Fernandes, Khaimin Lhungdim, Leon Augustine, Brandon Vanlalremdika, Krishnananda Singh Khundongbam, Prasanth K, Madih Talal, Boby Singh

Forwards: Luka Majcen, Daniel Lalhlimpuia, Samuel Lalmuanpuia, Ranjeet Singh Pandre P, Juan Mera, Wilmar Jordán Gil

Jamshedpur FC

Goalkeepers: TP Rehnesh, Vishal Yadav, Rakshit Dagar, Mohit Singh Dhami

Defenders: Jitendra Singh, Pratik Chaudhari, PC Laldinpuia, Wungngayam Muirang, Saphaba Singh Telem, Ricky Lallawmawma, Muhammed Uvais, Provat Lakra

Midfielders: Pronay Halder, Germanpreet Singh, Rei Tachikawa, Elsinho, Sk Sahil, Phijam Vikash Singh, Emil Benny, Jérémy Manzorro, Alen Stevanovic, Ritwik Das, Seiminlen Doungel, Imran Khan, Sanan Mohammed K, Komal Thatal



Forwards: Petar Sliskovic, Daniel Chima Chukwu, Nikhil Barla

(Team lists from Transfer Market. This article will be updated as and when clubs add new players before the season.)