634 Indian athletes cleared to take part in 2023 Asian Games

The final list of 634 Indian athletes for the 19th Asian Games in Hangzhou, China from September 23, 2023 was released by the Ministry of Youth Affairs and Sports (MYAS) on Friday.

634 athletes across 38 sporting disciplines have been cleared for participation in the upcoming Asian Games, who met the set selection criteria, against the 850 athletes recommended by the Indian Olympic Association (IOA).

A total of 572 athletes participated in the last edition of Asian Games in 2018 where India returned with 70 medals including 16 Golds.

List of Indian athletes at 2023 Asian Games

Archery

Men - Dhiraj Bommadevara, Atanu Das, Tushar Shelke, Mrinal Chauhan (Recurve); Abhishek Verma, Ojas Deotale, Rajat Chauhan, Prathamesh Jawkar (Compound)

Women - Prachi Singh, Ankita Bhakat, Bhajan Kaur, Simranjeet Kaur (Recurve); Avneet Kaur, Jyothi Surekha Vennam, Aditi Swami, Parneet Kaur (Compound)

Diving

Siddharth Pardeshi, London Singh

Swimming

Men - Srihari Nataraj, Aryan Nehra, Virdhawal Khade, Kushagra Rawat, Sajan Prakash, Tanish Mathew, Anand Shylaja, Vishal Grewal, Aneesh Gowda, Likhith Prema, Advait Page, Utkarsh Patil

Women - Palak Joshi, Shivangi Sharma, Dhinidhi Desinghu, Maana Patel, Hashika Ramachandra, Vritti Agarwal, Nina Venkatesh, Lineysha

Athletics

Men - Neeraj Chopra, Kishore Jena, Tajinder Toor, Sahib Singh, Sandeep Kumar, Akshdeep Singh, Sreeshankar, Jeswin Aldrin, Praveen Chitravel, Abdullah Aboobacker, Ajay Saroj, Jinson Johnson, Krishan Kumar, Md Afsal, Santhosh Kumar, Yashas P, Kartik Kumar, Gulveer Singh, Avinash Sable, Sarvesh Kushare, Jesse Sandesh, Tejaswin Shankar, Ram Baboo, Man Singh, BA Bopaiah, Nihal William, Rahul Baby, Md Anas, Md Ajmal, Arokia Rajiv, Amoj Jacob, Mijo Kurian, Rajesh Ramesh, Arul R

Women - Shaili Singh, Ancy Sojan, Ankita, Parul Chaudhary, Annu Rani, Kiran Baliyan, Manpreet Kaur, Priyanka, Manju Rani, Vithya Ramraj, Sinchal Ravi, Swapna Barman, Nandini Agasara, Harmilan Bains, Chanda, Diksha, Tanya Kumari, Rachna Kumari, Rubina Yadav, Pooja, Jyothi Yarraji, Pavithra V, Sheena N, Nithya Ramraj, Soniya Baishya, Florence Barla, Subha V, Aishwarya Mishra, Himanshi Malik, Jisna Mathews, Seema Punia

Badminton

Men - HS Prannoy, Kidambi Srikanth, Lakshya Sen, Mithun Manjunath, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, Dhruv Kapila/ MR Arjun, Rohan Kapoor, Sai Pratheek K

Women - PV Sindhu, Ashmita Chaliha, Anupama Upadhyaya, Malvika Bansod, Gayatri Gopichand/Treesa Jolly, Ashwini Ponnappa, Tanisha Crasto, N Sikki Reddy

Boxing

Men - Deepak Bhoria, Sachin Siwach, Shiva Thapa, Nishant Dev, Lakshya Chahar, Sanjeet, Narender Berwal

Women - Nikhat Zareen, Preeti Pawar, Parveen Hooda, Jaismine Lamboria, Arundhati Chaudhary, Lovlina Borgohain

Cycling

Men - Ronaldo Singh, Rohit Singh, David Beckham, Esow Alben, Harshveer Singh, Vishwajeet Singh

Women - Celestina, Triyasha Paul, Mayuri Lute, Sushikala Agashe

Fencing

Men - Arjun, Dev, Bibish Kathireshan, Akash Kumar

Women - Taniksha Khatri, Ena Arora, Yashkeerat Kaur, Jyotika Dutta, Bhavani Devi

Judo

Men - Avtar Singh

Women - Tulika Maan, Garima Choudhary, Indubala Devi

Rowing

Men - Balraj Panwar, Satnam Singh, Parminder Singh, Jakar Khan, Sukhmeet Singh, Arvind Singh, Arjun Lal Jat, Babu Lal Yadav, Lekh Ram, Jaswinder Singh, Bheem Singh, Punit Kumar, Ashish, Neeraj, Naresh Kalwaniya, Neetesh Kumar, Charanjeet Singh, DU Pande

Women - Kiran, Anshika Bharti, Aswathi P.B, Mrunamayee Nilesh S, Thangjam Priya Devi, Rukmani, Sonali Swain, Ritu Kaudi, Varsha K.B., H Tendenthoi Devi, G Geetanjali

Shooting

Men - Sarabjot Singh, Shiva Narwal, Arjun Singh Cheema, Divyansh Singh Panwar, Rudrankksh Patil, Aishwary Pratap Singh Tomar, Anish Bhanwala, Vijayveer Sidhu, Adarsh Singh, Akhil Sheoran, Swapnil Kusale, Anantjeet Singh Naruka, Gurjoat Singh Khangura, Prithviraj Toindaman, Kynan Chenai, Zoravar Singh Sandhu

Women - Divya T.S., Esha Singh, Palak Gulia, Ramita, Mehuli Ghosh, Ashi Chouksey, Sift Kaur Samra, Manini Kaushik, Rhythm Sangwan, Manu Bhaker, Ganemat Sekhon, Parinaaz Dhaliwal, Rajeshwari Kumari, Darshana Rathore

Table Tennis

Men - Sharath Kamal, Sathiyan Gnanasekaran, Harmeet Desai, Manav Thakkar, Manush Shah

Women - Manika Batra, Sreeja Akula, Sutirtha Mukherjee, Ayhika Mukherjee, Diya Chitale

Weightlifting

Mirabai Chanu, Bindyarani Devi

Bridge

Men - Jaggy Shivdasani, Sandeep Thakral, Rajeshwar Tiwari, Sumit Mukherjee, Raju Tolani, Ajay Khare - Men Team

Women - Asha Sharma, Puja Batra, Alka Kshirsagar, Bharti Dey, Kalpana Gurjar, Vidya Patel - Women's Team

Mixed Team - Kiran Nadar, B Satyanarayana, Himani Khandelwal, Rajeev Khandelwal, Marianne Karmarkar, Sandeep Karmarkar

Chess

Men - Rameshbabu Praggnanandhaa, Gukesh D, Vidit Gujrathi, Arjun Erigaisi, Pentala Harikrishna

Women - Koneru Humpy, Harika Dronavalli, Vaishali Rameshbabu, Vantika Agrawal, Savitha Shri B

Golf

Men - Anirban Lahiri, Shubhankar Sharma, Shiv Chawrasia, Khalin Joshi

Women - Aditi Ashok, Avani Prashanth, Pranavi Urs

Soft Tennis

Men - Jay Meena, Aniket Patel, Rajveer Amaliyar, Aditya Dubey, Rohit Dhiman

Women - Aadhya Tiwari, Tushita Singh, Nikita Bishnoi, Raga Sri, Anusha Nelukaditi

Squash

Men - Saurav Ghosal, Abhay Singh, Mahesh Mangaonkar, Harinderpal Singh Sandhu

Women - Joshna Chinappa, Dipika Pallikal Karthik, Anahat Singh, Tanvi Khanna

Ju-Jitsu

Men - Amarjeet Singh

Women - Anupama Swain, Kiran Kumari, Navya Pandey, Angitha Shyju, Rohini Kalam

Kurash

Men - Yash Chauhan

Women - Pincky Balhara

Tennis

Men - Sumit Nagal, Ramkumar Ramanathan, Rohan Bopanna, Saketh Myneni, Yuki Bhambri

Women - Ankita Raina, Karman Kaur Thandi, Rutuja Bhosle, Prarthana Thombare

Esports

Charanjot Singh, Karman Singh Tikka, Mayank Prajapati, Ayan Biswas, Akshaj Shenoy, Samarth Arvind Trivedi, Mihir Ranjan, Aditya Selvaraj, Aakash Shandilya, Sanindhya Malik, Darshan, Krish, Abhishek, Ketan, Shubham

Wushu

Men - Surya Singh, Vikrant Baliyan, Sunil Singh, Anjul Namdeo, Suraj Singh, Rohit Jadhav

Women - Onilu Tega, Roshibina Devi, Nyeman Wangsu, Mepung Lamgu

Sailing

Men - Chitresh Tatha, Adhvait Menon, Vishnu Saravanan, Jerome Kumar, Ebad Ali, K. C. Ganapathy, Varun Thakkar, Sudhanshu Shekhar, Siddheswar Doipode

Women - Ishwariya Ganesh, Neha Thakur, Nethra Kumanan, Harshita Tomar, Ramya Sarvanan, Preeti Kongara, Shital Verma

Kayaking, Canoeing

Men - Sunil Singh, Hitesh Kewat, Subham Kewat, Vishal Kewat, Ribason Singh, Gyaneshwor Singh, Arjun Singh, Niraj Verma

Women - Shikha Chauhan, Shivani Verma, Megha Pradeep, Kaveri, Neha Devi, Binita Chanu, Parvathy Geeta, Dimita Devi, Soniya Devi

Sepak Takraw

Men - Arun, Niken Singh, John Meitei, Henary Singh, Akash Yumnam, Shiva Kumar, Sandeep Kumar, Malemnganba Singh

Women - Khushbu, Maipak Devi, Leirentonbi Devi, Priya Devi, Chaoba Devi, Ayekpam Priya Devi, Sezovelu Dozo, S Tepa

Gymnastics

Pranati Nayak

Roller Skating, Skateboarding

Men - Vishwesh Patil, Jinesh Nanal, Vikram Ingale, Siddhant Kambale, Aryanpal Ghuman, Anandkumar Velkumar

Women - Aarthy Raj, Sai Akula, Greeshma Dontara, Merlin Charles, Heeral Sadhu, Kartheeka Jagadeswaran, Sanjana Bathula, Shreyashi Joshi

Wrestling

Men - Aman Sehrawat, Bajrang Punia, Yash, Deepak Punia, Vicky, Sumit, Gyanender, Neeraj, Vikash, Sunil Kumar, Narinder Cheema, Naveen

Women - Pooja Gehlot, Antim Panghal, Mansi Ahlawat, Sonam Malik, Radhika, Kiran Bishnoi

Equestrian

Anush Agarwalla, Hriday Chheda, Divyakirti Singh, Sudipti Hejala, Ashish Limaye, Raju Singh Bhadoria, Apoorva Dabade, Vikas Kumar, Kirat Singh, Yash Nensee, Tejas Dhingra

Sport climbing

Men - Aman Verma, Dhiraj Dinkar, Bharath Stepehn

Women - Anisha Verma, Shivpreet Pannu, Prateeksha Arun, Saniya Sheikh

Football

Men - Gurpreet Singh Sandhu, Gurmeet Singh, Dheeraj Singh Moirangthem, Sandesh Jhingan, Anwar Ali, Narender Gahlot, Lalchungnunga, Akash Mishra, Roshan Singh, Ashish Rai, Jeakson Singh Thounaojam,vSuresh Singh Wangjam, Apuia Ralte, Amarjit Singh Kiyam, Rahul KP, Naorem Mahesh Singh, Siva Sakthi Narayanan, Rahim Ali, Aniket Jadhav, Vikram Partap Singh, Rohit Danu, Sunil Chhetri

Women - Astam Oraon, Jyoti, Manisha, Renu, Ritu Rani, Sanju, Sangita Basfore, Elangbam Chanu, Dalima Chhibber, Grace Dangmei, Soumya Guguloth, Shreya Hooda, Indumati Kathiresan, Ashalata Devi, Priyanka Devi, Sweety Devi, Soumya N, Bala Devi, Sandhiya Ranganathan, Ranjana Chanu, Anju Tamang, Pyari Xaxa

Cricket

Men - Ruturaj Gaikwad, Yashasvi Jaiswal, Rahul Tripathi, Tilak Varma, Rinku Singh, Jitesh Sharma, Washington Sundar, Shahbaz Ahmed, Ravi Bishnoi, Avesh Khan, Arshdeep Singh, Mukesh Kumar, Shivam Mavi, Shivam Dube, Prabhsimran Singh

Women - Harmanpreet Kaur, Smriti Mandhana, Shafali Verma, Jemimah Rodrigues, Deepti Sharma, Richa Ghosh, Amanjot Kaur, Devika Vaidya, Anjali Sarvani, Titas Sadhu, Rajeshwari Gayakwad, Minnu Mani, Kanika Ahuja, Uma Chetry, Anusha Bareddy

Handball

Women - Bhawana, Diksha Kumari, Menika, Priyanka, Sonika, Sushma, Pooja Kanwar, Asha Rani, Mitali Sharma, Nidhi Sharma, Nina Shil, Jyoti Shukla, Shiva Singh, Tejaswini Singh, Priyanka Thakur, Shalini Thakur

Rugby 7s

Women - Akanksha Katkade, Dumini Marandi, Mama Naik, Tarulata Naik, Lachmi Oraon, Kalyani Patil, Vaishnavi Patil, Sandhya Rai, Nirmalya Rout, Shweta Shahi, Sheetal Sharma, Shikha Yadav

Volleyball

Men - Amit, Vinit Kumar, Shameemudheen, A Muthusamy, Hari Prasad, Rohit Kumar, Maonoj L, Ukkrapandian Mohan, Ashwal Rai, Santosh Sahaya, Guru Prasanth, Erin Varghese

Women - Nirmal, Surya, Minimol Abraham, Jincy Johnson, Anusree Kambrath, Aswani Kandoth, Jini Kovat, Saranya N, Shilpa Rajendran, Aswathy Raveendran, Shalini Saravanan, Suji Vijayan

5*5 Basketball

Women - Manmeet Kaur, Stephy Nixon, Poonam Chaturvedi, Madhu Kumari, Shirin Limaye, Nisanthi Masilamani, Sanjana Ramesh, Sreekala Rani, Shruthi Rathinavel, Pushpa Senthilkumar, Sathiya Senthilkumar, Dharsini T

3*3 Basketball

Men - Sejin Mathew, Amarindra Nayak, Kanwar Sandhu, Lokendra Singh

Women - Anumaria CS, Siya Deodhar, Kavya Singla, Vaishnavi Yadav

Hockey

Men - PR Sreejesh, Krishan Pathak, Amit Rohidas, Abhishek, Gurjant Singh, Hardik Singh, Harmanpreet Singh, Jarmanpreet Singh, Mandeep Singh, Manpreet Singh, Sanjay, Shamsher Singh, Sukhjeet Singh, Varun Kumar, Sumit, Vivek Sagar Prasad, Nilakanta Sharma, Lalit Kumar Upadhyaya

Women - Deepika, Lalremsiami, Monika, Navneet Kaur, Neha, Nisha, Savita, Sonika, Udita, Ishika Chaudhary, Deep Grace Ekka, Vandana Katariya, Bichu Devi, Sangita Kumari, Vaishnavi Phalke, Nikki Pradhan, Sushila Chanu, Salima Tete

Kabaddi

Men - Nitesh Kumar, Parvesh, Sachin, Surjeet, Vishal Bharadwaj, Arjun Deshwal, Aslam Mustafa, Naveen Kumar, Pawan Kumar, Sunil Kumar, Nitin Rawal, Akash Shinde

Women - Akshima, Jyoti, Pooja, Pooja, Priyanka, Pushpa, Sakshi Kumari, Ritu Negi, Nidhi Sharma, Sushma Sharma, Snehal Shinde, Sonali Shingate