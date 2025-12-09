Women's Cricket
Sri Lanka tour of India: G Kamalini, Vaishnavi Sharma handed maiden call-up
Harmanpreet Kaur will continue to lead the team with Smriti Mandhana as her deputy.
Young wicket-keeper batter G Kamalini and spinner Vaishnavi Sharma were handed their maiden international call-up as the Board of Control for Cricket in India named their squad for the upcoming five-match T20I series against Sri Lanka at home on Tuesday.
Both Kamalini and Sharma were a part of India's U19 Women's T20 World Cup winning squad earlier this year.
The 2025 ICC Women's ODI World Cup winning captain Harmanpreet Kaur will continue to lead the 15-member side with Smriti Mandhana as her deputy.
The series against Sri Lanka will mark the start of India's preparations for the 2026 ICC Women's T20 World Cup in June-July next year.
Indian Squad
Harmanpreet Kaur, Smriti Mandhana, Deepti Sharma, Sneh Rana, Jemimah Rodrigues, Shafali Verma, Harleen Deol, Amanjot Kaur, Arundhati Reddy, Kranti Gaud, Renuka Singh Thakur, Richa Ghosh, G Kamalini, Sree Charani, Vaishnavi Sharma