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Women's Cricket

Emerging Asia Cup Semifinal LIVE: India A v/s Sri Lanka A RESERVE DAY - Updates, Results, Scores, Blog

Follow us for all the LIVE updates from the semifinal reserve day clash between India A and Sri Lanka A from the 2023 Women's Emerging Asia Cup.

Shreyanka Patil Womens Cricket
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Shreyanka Patil (ACC)

By

The Bridge Desk

Updated: 20 Jun 2023 1:00 AM GMT

Following a washout on Monday, we are back with a reserve day for the Emerging Women's T20 Asia Cup semifinal between India A and Sri Lanka A.

Stay tuned for all the latest updates!

Live Updates

2023-06-20 00:56:21
  • 20 Jun 2023 1:00 AM GMT

    TOSS DELAYED

    No encouraging signs today so far either. The toss has been delayed due to wet outfield. The wait continues...

  • 20 Jun 2023 12:59 AM GMT

    SRI LANKA SQUAD

    I Dulani, N Senaratne, P Badalge, S Nisansala, V Gunaratne, C Vimukthi, D Vihanga, M Shehani, R Sewwandi, U Thimeshani, K Nuthyagana, N Sadamini, K Kavindi, M Methatananda, M Madara, N Madushani, S Nisansala, S Sandeepani, T Sewwandi


  • 20 Jun 2023 12:58 AM GMT

    INDIA SQUAD

    Shweta Sehrawat, G Trisha, Soumya Tiwari, V Dinesh, M Malik, Uma Chetry, B Anusha, Kanika Ahuja, Shreyanka Tiwari, Titas Sadhu, Mannat Kashyap, Kashwee Gautam, M Madiwala, Parshavi Chopra, S Yashashri



  • 20 Jun 2023 12:57 AM GMT

    GOOOD MORNINGGG!

    Welcome to the LIVE coverage from the reserve day of India A versus Sri Lanka A semifinal of the 2023 Emerging Women's T20 Asia Cup.

    Stay tuned!

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