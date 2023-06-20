Women's Cricket
Emerging Asia Cup Semifinal LIVE: India A v/s Sri Lanka A RESERVE DAY - Updates, Results, Scores, Blog
Follow us for all the LIVE updates from the semifinal reserve day clash between India A and Sri Lanka A from the 2023 Women's Emerging Asia Cup.
Following a washout on Monday, we are back with a reserve day for the Emerging Women's T20 Asia Cup semifinal between India A and Sri Lanka A.
Stay tuned for all the latest updates!
Live Updates
- 20 Jun 2023 1:00 AM GMT
TOSS DELAYED
No encouraging signs today so far either. The toss has been delayed due to wet outfield. The wait continues...
- 20 Jun 2023 12:59 AM GMT
SRI LANKA SQUAD
I Dulani, N Senaratne, P Badalge, S Nisansala, V Gunaratne, C Vimukthi, D Vihanga, M Shehani, R Sewwandi, U Thimeshani, K Nuthyagana, N Sadamini, K Kavindi, M Methatananda, M Madara, N Madushani, S Nisansala, S Sandeepani, T Sewwandi
- 20 Jun 2023 12:58 AM GMT
INDIA SQUAD
Shweta Sehrawat, G Trisha, Soumya Tiwari, V Dinesh, M Malik, Uma Chetry, B Anusha, Kanika Ahuja, Shreyanka Tiwari, Titas Sadhu, Mannat Kashyap, Kashwee Gautam, M Madiwala, Parshavi Chopra, S Yashashri
- 20 Jun 2023 12:57 AM GMT
GOOOD MORNINGGG!
Welcome to the LIVE coverage from the reserve day of India A versus Sri Lanka A semifinal of the 2023 Emerging Women's T20 Asia Cup.
Stay tuned!