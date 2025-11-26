Khelo India University Games 2025: Neeru Dhanda wins fourth straight gold

Trap shooters Neeru Dhanda and Aditya Bharadwaj helped Guru Nanak Dev University clean sweep all the four shotgun medals in the Khelo India University Games Rajasthan 2025 at the Jagatpur Shooting Range, while their cyclists won both the individual road races to take their gold medal tally into double figures on Wednesday.

Neeru, the reigning Asian Shooting Championships gold medallist, clinched her fourth straight individual gold of the Khelo India University Games with a final score of 47 points and also led Guru Nanak Dev University’s complete dominance of the podium as Manisha Keer (39 points) and Nandika Singh (30) bagged the silver and bronze medals, respectively.

The trio also won the team gold with a score of 344 points.

Neeru had finished second behind Manisha in the qualifying but raised her levels in the final

"I was determined to win the gold today as this is going to be my last Khelo India University Games. I had won the gold in the last three editions of the University Games and I wanted to end this with another gold medal," she said.

Neeru first played in the Khelo India Youth Games back in 2020 when she won a silver medal and has since then dominated the University Games.

Aditya Bharadwaj also led the GNDU’s men’s trap team to a golden double with a score of 45 in the final. Punjabi University’s Jungsher Singh Virk took the silver with a score of 43 while Manav Rachna’s Bhaktiyaar Malik won the bronze medal.

Earlier in the day, cyclist Meenakshi Rohilla added the individual road race gold to her individual time trial triumph and her teammate Akshar Tyagi won the men’s category crown to take Guru Nanak Dev University’s tally to 10 gold.

Former champions Jain University continued to top the standings as they added four more swimming gold to their Tuesday’s tally of eight as they won both the 4x100 freestyle relay and Nina Venkatesh (women’s 50m butterfly) and Bhavya Sachdeva (women’s 400m IM) added two more gold medals from the swimming pool.

Chandigarh University’s Harsh Saroha got the better of Olympian Srihari Nataraj in the men’s 50m butterfly, winning the gold with a time of 24.90s.