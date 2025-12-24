Kabaddi
UPKL: 12-team season 2 set for grand opening – Preview, When, Where to Watch?
All you need to know about the 2025-26 UPKL.
The second season of the Uttar Pradesh Kabaddi League (UPKL) is all set to commence on Wednesday at the Noida Indoor Stadium.
The 12-team tournament will run for over a fortnight in the national capital region, with the final slated to be held on 10 January, 2026.
Teams & Squads
A total of four new teams joined the 2025-26 UPKL roster after the grand success of its inaugural edition last year.
The four new teams are: Kanpur Warriors, Purvanchal Panthers, Aligarh Tigers, and Gazab Ghaziabad.
Besides the four teams, the eight teams from the first season will continue to compete in the league. They are: Yamuna Yodhas, Lucknow Lions, Kashi Kings, Noida Ninjas, Ganga Kings of Mirzapur, Brij Stars, Awadh Ramdoot, and Sangam Challengers.
The 12 teams combined spent a total of Rs 1.70 crore to build their respective teams for the second season of the Uttar Pradesh Kabaddi League earlier in November.
Kanpur Warriors: Shubham Kumar, Azad Singh, Vivek Kumar, Ayush, Vinay Baliyan, Himanshu Deshwal, Vikram Pratap, Abhishek Kumar, Ankit Yadav, Raghab Salaklan, Hunny Kumar, Anuj Kumar Yadav, Dev Choudhary, Rinku Yadav
Purvanchal Panthers: Lalit Chaudhary, Suraj Tomar, Bhanupratap Tomar, Shivam Teotia, Hritik Rathi, Nigam Chaudhary, Shakti Chaudhary, Vinay Khatiyan, Shivam Kumar, Sachin Kumar, Vijay Gaun, Aaksh Sehrawat, Rohit Tomar, Pankaj Kumar
Aligarh Tigers: Vinay Tewatia, Kunal Bhati, Akshya Rathi, Prince Sharma, Anirudh, Manish Kumar, Anuj, Rajat Pawar, Anas Khan, Vashu, Uday Patel, Praveen Chaudhary, Mayank Singh, Vipin Kumar
Gazab Ghaziabad: Gopal Sharma, Uday Dabas, Yashvant Singh, Abhishek Pandey, Hariom Shukla, Shaurya Singh, Aman Pawar, Arpit Chahal, Vishal Kumar, Harsh Dhaka, Ronak Singh, Vipul Chaudhary, Aman Rana
Yamuna Yodhas: Abhishek Panwar, Ritik Sharma, Abhishek Singh, Lalit Sharma, Ajay Rathi, Ujjwal Nagar, Vinit Nain, Nitin Solanki, Aman Solanki, Shivam Kumar, Lakshya Chaudhary, Ronak Rana, Himanshu Chaudhary, Krishan Kumar
Lucknow Lions: Arjun Deshwal, Akash Nain, Arpit Saroha, Vivek Kumar, Nishant Raghuvanshi, Rahul Nain, Ujjwal Panwar, Vibhor Datt, Mohd Amaan, Udayveer Singh, Kunal, Kartik Baliyan, Harish Kumar Singh, Arya Deshwal
Kashi Kings: Arjun Sirohi, Prashant Kumar, Sahul Kumar, Varun, Vikul Lamba, Harendra Kumar, Dhananjay Kumar, Srikant Tewathia, Vikrant Tomar, Sumit Tomar, Sonu, Vipul Chaudhary, Deepak Kumar, Ayush
Noida Ninjas: Ashu Singh, Rachit Yadav, Manjeet, Navneet, Alok Kumar, Ajay Kumar Yadav, Krishan Mavi, Ayush Kumar, Anand Yadav, Rajdeep Kumar, Sachin Kumar, Anurag Sonkar, Shaurya Pratap Singh, Abhishek Yadav
Ganga Kings of Mirzapur: Nitin Panwar, Ashish Nagar, Shivam, Ajay Malik, Gaurav Giri, Amit Nagar, Gaurav Bansal, Anant Rana, Yadav Udit Kumar, Aditya Kumar, Raj Sahni, Himanshu Malik, Sameer Hussain, Himanshu Sharma
Brij Stars: Robin Chaudhary, Himanshu Chaudhary, Lucky Dhankar, Vishal Chaudhary, Mukul Chaudhary, Abhishek Kumar, Yash Kumar, Arjun Singh, Ankir Chaudhary, Somveer, Nikhil Chaudhary, Nikhil Tevathiya, Vishal Chaudhary, Shivam Sharma
Awadh Ramdoots: Abhimanyu Raghuvanshi, Ravi Bhati, Aryadeep Deshwal, Saurabh Singh, Pawan Bhati, Krishan Nagar, Ashish Bhati, Nikky Nagar, Vinod Thakur, Naman Chaudhary, Diyanshu Gujjar, Saurabh, Sandeep Kumar Varun, Vishal Yadav
Sangam Challengers: Shivam Singh Tomar, Pankaj, Manish Kumar, Himanshu, Mayank Malik, Goutam Tomar, Nishant Baliyan, Vishu Chavan, Tushar, Suraj Nain, Aditya Panwar, Rajiv Chaudhary, Harshit, Anubhav Tomar
Where to Watch?
You can catch all the LIVE action from 69 matches of 2025 Uttar Pradesh Kabaddi League on Zee Bollywood, &pictures HD, Zee Anmol Cinema 2, and the Z5 Mobile App.
Where to buy tickets?
You can get the tickets to UPKL matches on Live Your City by Fever, starting from Rs 299 only.
Schedule
Day 1 – December 24, 2025
● Opening Ceremony
● Exhibition Match
● Lucknow Lions vs Kashi Kings
● Sangam Challengers vs Purvanchal Panthers
Day 2 – December 25, 2025
● Kanpur Warriors vs JD Noida Ninjas
● Ganga Kings of Mirzapur vs Lucknow Lions
● Aligarh Tigers vs Gazab Ghaziabad
● Yamuna Yoddhas vs Brij Stars
Day 3 – December 26, 2025
● Kanpur Warriors vs Awadh Ramdoots
● Ganga Kings of Mirzapur vs Kashi Kings
● Lucknow Lions vs Purvanchal Panthers
● Aligarh Tigers vs Sangam Challengers
Day 4 – December 27, 2025
● Yamuna Yoddhas vs Gazab Ghaziabad
● Kanpur Warriors vs Ganga Kings of Mirzapur
● JD Noida Ninjas vs Awadh Ramdoots
● Aligarh Tigers vs Kashi Kings
Day 5 – December 28, 2025
● Purvanchal Panthers vs Aligarh Tigers
● Yamuna Yoddhas vs Sangam Challengers
● Brij Stars vs Gazab Ghaziabad
● Awadh Ramdoots vs Kashi Kings
Day 6 – December 29, 2025
● JD Noida Ninjas vs Ganga Kings of Mirzapur
● Lucknow Lions vs Kanpur Warriors
● Yamuna Yoddhas vs Purvanchal Panthers
● Brij Stars vs Sangam Challengers
Day 7 – December 30, 2025
● Kanpur Warriors vs Aligarh Tigers
● JD Noida Ninjas vs Lucknow Lions
● Awadh Ramdoots vs Ganga Kings of Mirzapur
● Brij Stars vs Kashi Kings
Day 8 – December 31, 2025
● Brij Stars vs Purvanchal Panthers
● Gazab Ghaziabad vs Sangam Challengers
● Kanpur Warriors vs Yamuna Yoddhas
● JD Noida Ninjas vs Aligarh Tigers
Day 9 – January 1, 2026
● Awadh Ramdoots vs Lucknow Lions
● Yamuna Yoddhas vs Kashi Kings
● Gazab Ghaziabad vs Purvanchal Panthers
● Kanpur Warriors vs Brij Stars
Day 10 – January 2, 2026
● JD Noida Ninjas vs Yamuna Yoddhas
● Awadh Ramdoots vs Aligarh Tigers
● Lucknow Lions vs Sangam Challengers
● Gazab Ghaziabad vs Kashi Kings
Day 11 – January 3, 2026
● Ganga Kings of Mirzapur vs Purvanchal Panthers
● Kanpur Warriors vs Gazab Ghaziabad
● JD Noida Ninjas vs Brij Stars
● Awadh Ramdoots vs Yamuna Yoddhas
Day 12 – January 4, 2026
● Ganga Kings of Mirzapur vs Aligarh Tigers
● Sangam Challengers vs Kashi Kings
● Awadh Ramdoots vs Brij Stars
● JD Noida Ninjas vs Gazab Ghaziabad
Day 13 – January 5, 2026
● Kanpur Warriors vs Sangam Challengers
● Ganga Kings of Mirzapur vs Yamuna Yoddhas
● Lucknow Lions vs Aligarh Tigers
● Purvanchal Panthers vs Kashi Kings
Day 14 – January 6, 2026
● Kanpur Warriors vs Purvanchal Panthers
● JD Noida Ninjas vs Sangam Challengers
● Awadh Ramdoots vs Gazab Ghaziabad
● Ganga Kings of Mirzapur vs Brij Stars
Day 15 – January 7, 2026
● Lucknow Lions vs Yamuna Yoddhas
● Kanpur Warriors vs Kashi Kings
● JD Noida Ninjas vs Purvanchal Panthers
● Awadh Ramdoots vs Sangam Challengers
Day 16 – January 8, 2026
● Ganga Kings of Mirzapur vs Gazab Ghaziabad
● Lucknow Lions vs Brij Stars
● Aligarh Tigers vs Yamuna Yoddhas
● JD Noida Ninjas vs Kashi Kings
Day 17 – January 9, 2026
● Awadh Ramdoots vs Purvanchal Panthers
● Ganga Kings of Mirzapur vs Sangam Challengers
● Lucknow Lions vs Gazab Ghaziabad
● Aligarh Tigers vs Brij Stars
Knockout Matches
Day 18 – January 10, 2026
● Third-Place : PT3 vs PT4
● Final: PT1 vs PT2