Athletics
World Athletics Championships 2025: Full schedule and timetable
A complete list of India's schedule at the championships.
The World Athletics Championships 2025 will take place in Tokyo, Japan, from September 13 to September 21.
India will field a 19-member squad led by Olympic and world champion Neeraj Chopra, who returns to defend his men’s javelin title.
Rising star Animesh Kujur also makes history as the first Indian sprinter to qualify for the men’s 200m at the World Championships.
Fans in India can follow every track and field event with this World Athletics Championships 2025 schedule.
World Athletics Championships 2025: India’s schedule
Day 1 – September 13
• 04:30 IST – Men’s & Women’s 35km Race Walk Final
• 16:20 IST – Women’s 1500m Heats
Day 2 – September 14
• 15:10 IST – Men’s High Jump Qualification
• 17:35 IST – Women’s 1500m Semi-Finals
• 18:00 IST – Men’s 10,000m Final
Day 3 – September 15
• 05:45 IST – Women’s 3000m Steeplechase Heats
• 16:10 IST – Men’s Long Jump Qualification
• 16:50 IST – Men’s 110m Hurdles Heats
Day 4 – September 16
• 17:05 IST – Men’s High Jump Final
• 17:10 IST – Men’s 110m Hurdles Semi-Finals
• 18:35 IST – Women’s 1500m Final
• 18:50 IST – Men’s 110m Hurdles Final
Day 5 – September 17
• 15:35 IST – Men’s Triple Jump Qualification
• 15:40 IST – Men’s Javelin Throw Qualification (Group A)
• 16:45 IST – Men’s 200m Heats
• 17:15 IST – Men’s Javelin Throw Qualification (Group B)
• 17:20 IST – Men’s Long Jump Final
• 18:27 IST – Women’s 3000m Steeplechase Final
Day 6 – September 18
• 15:53 IST – Men’s Javelin Throw Final
• 16:25 IST – Women’s 800m Heats
• 17:32 IST – Men’s 200m Semi-Final
• 18:15 IST – Men’s 800m Semi-Final
Day 7 – September 19
• 16:35 IST – Men’s 5000m Heats
• 17:15 IST – Women’s 800m Semi-Final
• 17:20 IST – Men’s Triple Jump Final
• 18:36 IST – Men’s 200m Final
Day 8 – September 20
• 04:00 IST – Women’s 20km Race Walk Final
• 06:20 IST – Men’s 20km Race Walk Final
• 17:35 IST – Women’s Javelin Throw Final
• 17:59 IST – Women’s 5000m Final
• 18:52 IST – Men’s 800m Final
Day 9 – September 21
• 16:05 IST – Women’s 800m Final
• 16:20 IST – Men’s 5000m Final
World Athletics Championships 2025 Full Schedule
Day 1 (September 13)
Morning Session
04:30 IST – Men’s & Women’s 35km Race Walk Final
05:30 IST – Women’s Discus Throw Qualification (Group A)
07:25 IST – Men’s Shot Put Qualification
07:25 IST – Women’s Discus Throw Qualification (Group B)
07:53 IST – Men’s 100m Preliminary Round
08:25 IST – Mixed 4×400m Relay Heats
Evening Session
14:35 IST – Men’s 3000m Steeplechase Heats
15:00 IST – Women’s Long Jump Qualification
15:25 IST – Women’s 100m Heats
15:35 IST – Men’s Pole Vault Qualification
16:20 IST – Women’s 1500m Heats
17:05 IST – Men’s 100m Heats
17:40 IST – Men’s Shot Put Final
18:00 IST – Women’s 10,000m Final
18:50 IST – Mixed 4×400m Relay Final
Day 2 (September 14)
Morning Session
04:30 IST – Women’s Marathon Final
05:30 IST – Women’s Hammer Throw Qualification (Group A)
06:05 IST – Men’s 1500m Heats
07:15 IST – Women’s Hammer Throw Qualification (Group B)
07:58 IST – Women’s 100m Hurdles Heats
Evening Session
15:05 IST – Men’s 400m Heats
15:10 IST – Men’s High Jump Qualification
15:40 IST – Women’s Discus Throw Final
15:55 IST – Women’s 400m Heats
16:50 IST – Women’s 100m Semi-Finals
17:10 IST – Women’s Long Jump Final
17:13 IST – Men’s 100m Semi-Finals
17:35 IST – Women’s 1500m Semi-Finals
18:00 IST – Men’s 10,000m Final
18:43 IST – Women’s 100m Final
18:50 IST – Men’s 100m Final
Day 3 (September 15)
Morning Session
04:30 IST – Men’s Marathon Final
05:30 IST – Men’s Hammer Throw Qualification (Group A)
05:35 IST – Women’s Pole Vault Qualification
05:45 IST – Women’s 3000m Steeplechase Heats
07:15 IST – Men’s Hammer Throw Qualification (Group B)
07:50 IST – Women’s 400m Hurdles Heats
Evening Session
16:05 IST – Men’s 400m Hurdles Heats
16:10 IST – Men’s Long Jump Qualification
16:40 IST – Men’s Pole Vault Final
16:50 IST – Men’s 110m Hurdles Heats
17:30 IST – Women’s Hammer Throw Final
17:35 IST – Women’s 100m Hurdles Semi-Finals
18:00 IST – Men’s 1500m Semi-Finals
18:25 IST – Men’s 3000m Steeplechase Final
18:50 IST – Women’s 100m Hurdles Final
Day 4 (September 16)
Evening Session
16:05 IST – Men’s 800m Heats
16:10 IST – Women’s Triple Jump Qualification
17:05 IST – Men’s High Jump Final
17:10 IST – Men’s 110m Hurdles Semi-Finals
17:30 IST – Men’s Hammer Throw Final
17:35 IST – Women’s 400m Semi-Finals
18:05 IST – Men’s 400m Semi-Finals
18:35 IST – Women’s 1500m Final
18:50 IST – Men’s 110m Hurdles Final
Day 5 (September 17)
Evening Session
15:35 IST – Men’s Triple Jump Qualification
15:40 IST – Men’s Javelin Throw Qualification (Group A)
16:00 IST – Women’s 200m Heats
16:40 IST – Women’s Pole Vault Final
16:45 IST – Men’s 200m Heats
17:15 IST – Men’s Javelin Throw Qualification (Group B)
17:20 IST – Men’s Long Jump Final
17:30 IST – Women’s 400m Hurdles Semi-Finals
18:00 IST – Men’s 400m Hurdles Semi-Finals
18:27 IST – Women’s 3000m Steeplechase Final
18:50 IST – Men’s 1500m Final
Day 6 (September 18)
Evening Session
15:35 IST – Women’s 5000m Heats
15:45 IST – Women’s High Jump Qualification
15:53 IST – Men’s Javelin Throw Final
16:25 IST – Women’s 800m Heats
17:25 IST – Women’s Triple Jump Final
17:32 IST – Men’s 200m Semi-Final
17:54 IST – Women’s 200m Semi-Final
18:15 IST – Men’s 800m Semi-Final
18:40 IST – Men’s 400m Final
18:54 IST – Women’s 400m Final
Day 7 (September 19)
Evening Session
14:03 IST – Women’s 100m Hurdles (Heptathlon)
14:50 IST – Women’s High Jump (Heptathlon)
16:00 IST – Women’s Javelin Throw Qualification (Group A)
16:35 IST – Men’s 5000m Heats
17:00 IST – Women’s Shot Put (Heptathlon)
17:15 IST – Women’s 800m Semi-Final
17:20 IST – Men’s Triple Jump Final
17:30 IST – Women’s Javelin Throw Qualification (Group B)
17:45 IST – Men’s 400m Hurdles Final
17:57 IST – Women’s 400m Hurdles Final
18:08 IST – Women’s 200m (Heptathlon)
18:36 IST – Men’s 200m Final
18:52 IST – Women’s 200m Final
Day 8 (September 20)
Morning Session
04:00 IST – Women’s 20km Race Walk Final
05:30 IST – Men’s Discus Throw Qualification (Group A)
05:55 IST – Men’s 100m (Decathlon)
06:20 IST – Men’s 20km Race Walk Final
06:30 IST – Women’s Shot Put Qualification
06:35 IST – Men’s Long Jump (Decathlon)
07:05 IST – Men’s Discus Throw Qualification (Group B)
08:00 IST – Women’s Long Jump (Heptathlon)
08:15 IST – Men’s Shot Put (Decathlon)
Evening Session
15:30 IST – Women’s Javelin Throw (Heptathlon)
15:35 IST – Men’s High Jump (Decathlon)
16:05 IST – Men’s 4×400m Relay Heats
16:24 IST – Women’s Shot Put Final
16:30 IST – Women’s 4×400m Relay Heats
16:55 IST – Men’s 4×100m Relay Heats
17:15 IST – Women’s 4×100m Relay Heats
17:35 IST – Women’s Javelin Throw Final
17:41 IST – Women’s 800m (Heptathlon)
17:59 IST – Women’s 5000m Final
18:25 IST – Men’s 400m (Decathlon)
18:52 IST – Men’s 800m Final
Day 9 (September 21)
Morning Session
05:35 IST – Men’s 110m Hurdles (Decathlon)
06:25 IST – Men’s Discus Throw (Decathlon Group A)
07:35 IST – Men’s Discus Throw (Decathlon Group B)
08:05 IST – Men’s Pole Vault (Decathlon Group A)
08:50 IST – Men’s Pole Vault (Decathlon Group B)
Evening Session
14:05 IST – Men’s Javelin Throw (Decathlon Group A)
15:17 IST – Men’s Javelin Throw (Decathlon Group B)
16:00 IST – Women’s High Jump Final
16:05 IST – Women’s 800m Final
16:20 IST – Men’s 5000m Final
16:30 IST – Men’s Discus Throw Final
16:55 IST – Men’s 4×400m Relay Final
17:10 IST – Women’s 4×400m Relay Final
17:25 IST – Men’s 1500m (Decathlon)
17:40 IST – Women’s 4×100m Relay Final
17:50 IST – Men’s 4×100m Relay Final