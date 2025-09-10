Begin typing your search above and press return to search.

Athletics

World Athletics Championships 2025: Full schedule and timetable

A complete list of India's schedule at the championships.

India’s Schedule at World Athletics Championships 2025
X

India’s schedule at World Athletics Championships 2025 (Photo credits: AFI)

By

The Bridge Desk

Updated: 10 Sep 2025 1:55 PM GMT

The World Athletics Championships 2025 will take place in Tokyo, Japan, from September 13 to September 21.

India will field a 19-member squad led by Olympic and world champion Neeraj Chopra, who returns to defend his men’s javelin title.

Rising star Animesh Kujur also makes history as the first Indian sprinter to qualify for the men’s 200m at the World Championships.

Fans in India can follow every track and field event with this World Athletics Championships 2025 schedule.

World Athletics Championships 2025: India’s schedule

Day 1 – September 13

• 04:30 IST – Men’s & Women’s 35km Race Walk Final

• 16:20 IST – Women’s 1500m Heats

Day 2 – September 14

• 15:10 IST – Men’s High Jump Qualification

• 17:35 IST – Women’s 1500m Semi-Finals

• 18:00 IST – Men’s 10,000m Final

Day 3 – September 15

• 05:45 IST – Women’s 3000m Steeplechase Heats

• 16:10 IST – Men’s Long Jump Qualification

• 16:50 IST – Men’s 110m Hurdles Heats

Day 4 – September 16

• 17:05 IST – Men’s High Jump Final

• 17:10 IST – Men’s 110m Hurdles Semi-Finals

• 18:35 IST – Women’s 1500m Final

• 18:50 IST – Men’s 110m Hurdles Final

Day 5 – September 17

• 15:35 IST – Men’s Triple Jump Qualification

• 15:40 IST – Men’s Javelin Throw Qualification (Group A)

• 16:45 IST – Men’s 200m Heats

• 17:15 IST – Men’s Javelin Throw Qualification (Group B)

• 17:20 IST – Men’s Long Jump Final

• 18:27 IST – Women’s 3000m Steeplechase Final

Day 6 – September 18

• 15:53 IST – Men’s Javelin Throw Final

• 16:25 IST – Women’s 800m Heats

• 17:32 IST – Men’s 200m Semi-Final

• 18:15 IST – Men’s 800m Semi-Final

Day 7 – September 19

• 16:35 IST – Men’s 5000m Heats

• 17:15 IST – Women’s 800m Semi-Final

• 17:20 IST – Men’s Triple Jump Final

• 18:36 IST – Men’s 200m Final

Day 8 – September 20

• 04:00 IST – Women’s 20km Race Walk Final

• 06:20 IST – Men’s 20km Race Walk Final

• 17:35 IST – Women’s Javelin Throw Final

• 17:59 IST – Women’s 5000m Final

• 18:52 IST – Men’s 800m Final

Day 9 – September 21

• 16:05 IST – Women’s 800m Final

• 16:20 IST – Men’s 5000m Final

World Athletics Championships 2025 Full Schedule

Day 1 (September 13)

Morning Session

04:30 IST – Men’s & Women’s 35km Race Walk Final

05:30 IST – Women’s Discus Throw Qualification (Group A)

07:25 IST – Men’s Shot Put Qualification

07:25 IST – Women’s Discus Throw Qualification (Group B)

07:53 IST – Men’s 100m Preliminary Round

08:25 IST – Mixed 4×400m Relay Heats

Evening Session

14:35 IST – Men’s 3000m Steeplechase Heats

15:00 IST – Women’s Long Jump Qualification

15:25 IST – Women’s 100m Heats

15:35 IST – Men’s Pole Vault Qualification

16:20 IST – Women’s 1500m Heats

17:05 IST – Men’s 100m Heats

17:40 IST – Men’s Shot Put Final

18:00 IST – Women’s 10,000m Final

18:50 IST – Mixed 4×400m Relay Final

Day 2 (September 14)

Morning Session

04:30 IST – Women’s Marathon Final

05:30 IST – Women’s Hammer Throw Qualification (Group A)

06:05 IST – Men’s 1500m Heats

07:15 IST – Women’s Hammer Throw Qualification (Group B)

07:58 IST – Women’s 100m Hurdles Heats

Evening Session

15:05 IST – Men’s 400m Heats

15:10 IST – Men’s High Jump Qualification

15:40 IST – Women’s Discus Throw Final

15:55 IST – Women’s 400m Heats

16:50 IST – Women’s 100m Semi-Finals

17:10 IST – Women’s Long Jump Final

17:13 IST – Men’s 100m Semi-Finals

17:35 IST – Women’s 1500m Semi-Finals

18:00 IST – Men’s 10,000m Final

18:43 IST – Women’s 100m Final

18:50 IST – Men’s 100m Final

Day 3 (September 15)

Morning Session

04:30 IST – Men’s Marathon Final

05:30 IST – Men’s Hammer Throw Qualification (Group A)

05:35 IST – Women’s Pole Vault Qualification

05:45 IST – Women’s 3000m Steeplechase Heats

07:15 IST – Men’s Hammer Throw Qualification (Group B)

07:50 IST – Women’s 400m Hurdles Heats

Evening Session

16:05 IST – Men’s 400m Hurdles Heats

16:10 IST – Men’s Long Jump Qualification

16:40 IST – Men’s Pole Vault Final

16:50 IST – Men’s 110m Hurdles Heats

17:30 IST – Women’s Hammer Throw Final

17:35 IST – Women’s 100m Hurdles Semi-Finals

18:00 IST – Men’s 1500m Semi-Finals

18:25 IST – Men’s 3000m Steeplechase Final

18:50 IST – Women’s 100m Hurdles Final

Day 4 (September 16)

Evening Session

16:05 IST – Men’s 800m Heats

16:10 IST – Women’s Triple Jump Qualification

17:05 IST – Men’s High Jump Final

17:10 IST – Men’s 110m Hurdles Semi-Finals

17:30 IST – Men’s Hammer Throw Final

17:35 IST – Women’s 400m Semi-Finals

18:05 IST – Men’s 400m Semi-Finals

18:35 IST – Women’s 1500m Final

18:50 IST – Men’s 110m Hurdles Final


Day 5 (September 17)

Evening Session

15:35 IST – Men’s Triple Jump Qualification

15:40 IST – Men’s Javelin Throw Qualification (Group A)

16:00 IST – Women’s 200m Heats

16:40 IST – Women’s Pole Vault Final

16:45 IST – Men’s 200m Heats

17:15 IST – Men’s Javelin Throw Qualification (Group B)

17:20 IST – Men’s Long Jump Final

17:30 IST – Women’s 400m Hurdles Semi-Finals

18:00 IST – Men’s 400m Hurdles Semi-Finals

18:27 IST – Women’s 3000m Steeplechase Final

18:50 IST – Men’s 1500m Final

Day 6 (September 18)

Evening Session

15:35 IST – Women’s 5000m Heats

15:45 IST – Women’s High Jump Qualification

15:53 IST – Men’s Javelin Throw Final

16:25 IST – Women’s 800m Heats

17:25 IST – Women’s Triple Jump Final

17:32 IST – Men’s 200m Semi-Final

17:54 IST – Women’s 200m Semi-Final

18:15 IST – Men’s 800m Semi-Final

18:40 IST – Men’s 400m Final

18:54 IST – Women’s 400m Final

Day 7 (September 19)

Evening Session

14:03 IST – Women’s 100m Hurdles (Heptathlon)

14:50 IST – Women’s High Jump (Heptathlon)

16:00 IST – Women’s Javelin Throw Qualification (Group A)

16:35 IST – Men’s 5000m Heats

17:00 IST – Women’s Shot Put (Heptathlon)

17:15 IST – Women’s 800m Semi-Final

17:20 IST – Men’s Triple Jump Final

17:30 IST – Women’s Javelin Throw Qualification (Group B)

17:45 IST – Men’s 400m Hurdles Final

17:57 IST – Women’s 400m Hurdles Final

18:08 IST – Women’s 200m (Heptathlon)

18:36 IST – Men’s 200m Final

18:52 IST – Women’s 200m Final

Day 8 (September 20)

Morning Session

04:00 IST – Women’s 20km Race Walk Final

05:30 IST – Men’s Discus Throw Qualification (Group A)

05:55 IST – Men’s 100m (Decathlon)

06:20 IST – Men’s 20km Race Walk Final

06:30 IST – Women’s Shot Put Qualification

06:35 IST – Men’s Long Jump (Decathlon)

07:05 IST – Men’s Discus Throw Qualification (Group B)

08:00 IST – Women’s Long Jump (Heptathlon)

08:15 IST – Men’s Shot Put (Decathlon)

Evening Session

15:30 IST – Women’s Javelin Throw (Heptathlon)

15:35 IST – Men’s High Jump (Decathlon)

16:05 IST – Men’s 4×400m Relay Heats

16:24 IST – Women’s Shot Put Final

16:30 IST – Women’s 4×400m Relay Heats

16:55 IST – Men’s 4×100m Relay Heats

17:15 IST – Women’s 4×100m Relay Heats

17:35 IST – Women’s Javelin Throw Final

17:41 IST – Women’s 800m (Heptathlon)

17:59 IST – Women’s 5000m Final

18:25 IST – Men’s 400m (Decathlon)

18:52 IST – Men’s 800m Final

Day 9 (September 21)

Morning Session

05:35 IST – Men’s 110m Hurdles (Decathlon)

06:25 IST – Men’s Discus Throw (Decathlon Group A)

07:35 IST – Men’s Discus Throw (Decathlon Group B)

08:05 IST – Men’s Pole Vault (Decathlon Group A)

08:50 IST – Men’s Pole Vault (Decathlon Group B)

Evening Session

14:05 IST – Men’s Javelin Throw (Decathlon Group A)

15:17 IST – Men’s Javelin Throw (Decathlon Group B)

16:00 IST – Women’s High Jump Final

16:05 IST – Women’s 800m Final

16:20 IST – Men’s 5000m Final

16:30 IST – Men’s Discus Throw Final

16:55 IST – Men’s 4×400m Relay Final

17:10 IST – Women’s 4×400m Relay Final

17:25 IST – Men’s 1500m (Decathlon)

17:40 IST – Women’s 4×100m Relay Final

17:50 IST – Men’s 4×100m Relay Final

AthleticsWorld Athletics Championships
Next Story
Similar Posts
X
sidekick