Indian Open U23 Athletics: Kerala long jumper CV Anurag joins the 8m club
21-year-old Anurag sets a personal and meet best with 8.06m leap on Day 2 at JN Stadium, Hanamkonda.
Kerala’s long jumper CV Anurag made the most of his opportunities to join the 8m club on the second day of the fifth Indian Open U23 Athletics Competition at JN Stadium here on Friday.
On his way to gold, Anurag recorded a jump of 8.06m, surpassing his own meet record of 7.87m set in 2024. The gold-winning effort was both his personal and season best.
The 21-year-old jumper found his rhythm on his second attempt to break the 8m barrier.
His series of jumps read: 7.88m in the opening attempt, 8.06m in the second, 7.96m in the third, 6.62m in the fourth, no mark in the fifth, and 7.88m in the final attempt.
Results (Day 2)
Men
400m: Tarandeep Singh (Police Sports) 46.95s, Setu Mishra (Bihar) 47.12s, Ankul (NOCE Trivandrum) 47.16s
1500m: Prabhjot Singh (Punjab) 3:47.89s, Vikash (Haryana) 3:48.75s, Akasha Bhati (Uttar Pradesh) 3:49.96s
110m hurdles: Krishik M (IOCL) 13.84s, Rahil S (Kerala) 13.98s, Rathish Duhish (Reliance) 14.12s
Discus throw: Ujjawal (JSW) 53.60m, Nagendra A (Karnataka) 52.48m, Ritik (NCOE Patiala) 52.37m
Shot put: Atul (Reliance) 17.67m, Anurag Singh (Railway Sports) 17.43m, Nikhlesh (Haryana) 17.02m
Long jump: Anurag CV (Kerala) 8.06m (improved his own meet record of 7.87m set in 2024), Sharon J (Tamil Nadu) 7.82m, Aryan Choudary (Police Sports Board) 7.67m
High jump: Shiv Bhagwan (Haryana) 2.13m, Sudeep (Karnataka) 2.11m, MD Asraf Ali (Railway Sports) 2.11m
20,000m race walk: Sachin Bohra (Uttarakhand) 1:26:59.83s, Roshan Kumar (Jharkhand) 1:28:13.60s, Himanshu Kumar (Uttarakhand) 1:28:49.66s
Women
400m: Aayushi (Uttar Pradesh) 53.62s, Priya (Karnataka) 54.71s, Sandramol Sabu (NCOE Trivandrum) 55.00s
100m hurdles: Pranjali R (JSW) 13.73s, Akschi Das (Tamil Nadu) 13.90s, Shreeya Rajesh (Karnataka) 13.90s
Pole vault: Karthika V (Tamil Nadu) 3.85m, Nekha Eldho (NCOE Trivandrum) 3.65m, V Vijayakumar (Tamil Nadu) 3.60m
20,000m race walk: Mahima Choudhary (Rajasthan) 1:39:28.83s, Aarti (Haryana) 1:39:55.93s, Komal Pal (Madhya Pradesh) 1:43:17.12s
Results (Day 1)
Women
100m: Sudeshna H (Maharashtra) 11.66s, Sakshi (Reliance) 11.69s, Tamanna (NCOE Trivandrum) 11.79s
1500m: Vineeta Gurjar (Uttar Pradesh) 4:31.85s, Laxmipriya Kisan (Odisha) 4:31.97s, Bhagwati Deora (Rajasthan) 4:32.28s
Shot put: Simranjeet Kaur (Delhi) 13.99m, Jhalak Chahal (Uttar Pradesh) 13.76m, Pooja Kumari (NCOE Patiala) 13.73m
High jump: Sarika Kumawat (Rajasthan) 1.68m, Seema Kumari (Uttar Pradesh) 1.68m, Rimpal Kaur (Punjab) 1.65m
Long jump: Mubassina (Anju Bobby George Academy) 6.36m, Sinchana MS (Karnataka) 6.22m, Abhirami VM (Kerala) 5.96m
Men
100m: Dondapati H (Odisha) 10.49s, Sadanand Kumar (Jharkhand) 10.56s, Laukikrat M (Maharashtra) 10.57s