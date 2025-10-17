Indian Open U23 Athletics: Kerala long jumper CV Anurag joins the 8m club

Kerala’s long jumper CV Anurag made the most of his opportunities to join the 8m club on the second day of the fifth Indian Open U23 Athletics Competition at JN Stadium here on Friday.

On his way to gold, Anurag recorded a jump of 8.06m, surpassing his own meet record of 7.87m set in 2024. The gold-winning effort was both his personal and season best.

The 21-year-old jumper found his rhythm on his second attempt to break the 8m barrier.

His series of jumps read: 7.88m in the opening attempt, 8.06m in the second, 7.96m in the third, 6.62m in the fourth, no mark in the fifth, and 7.88m in the final attempt.

ANOTHER 8M JUMPER 🔥🔥



After Murali Sreeshankar and Shahnawaz Khan crossed the 8m mark this season in men’s long jump, Anurag C.V. has now become the third Indian to achieve the feat in 2025 👏👏



He clinched the gold medal 🥇 with a personal best jump of 8.06m at the India Open… pic.twitter.com/KVFvicUeGW — nnis Sports (@nnis_sports) October 17, 2025

Results (Day 2)

Men

400m: Tarandeep Singh (Police Sports) 46.95s, Setu Mishra (Bihar) 47.12s, Ankul (NOCE Trivandrum) 47.16s

1500m: Prabhjot Singh (Punjab) 3:47.89s, Vikash (Haryana) 3:48.75s, Akasha Bhati (Uttar Pradesh) 3:49.96s

110m hurdles: Krishik M (IOCL) 13.84s, Rahil S (Kerala) 13.98s, Rathish Duhish (Reliance) 14.12s

Discus throw: Ujjawal (JSW) 53.60m, Nagendra A (Karnataka) 52.48m, Ritik (NCOE Patiala) 52.37m

Shot put: Atul (Reliance) 17.67m, Anurag Singh (Railway Sports) 17.43m, Nikhlesh (Haryana) 17.02m

Long jump: Anurag CV (Kerala) 8.06m (improved his own meet record of 7.87m set in 2024), Sharon J (Tamil Nadu) 7.82m, Aryan Choudary (Police Sports Board) 7.67m

High jump: Shiv Bhagwan (Haryana) 2.13m, Sudeep (Karnataka) 2.11m, MD Asraf Ali (Railway Sports) 2.11m

20,000m race walk: Sachin Bohra (Uttarakhand) 1:26:59.83s, Roshan Kumar (Jharkhand) 1:28:13.60s, Himanshu Kumar (Uttarakhand) 1:28:49.66s

Women

400m: Aayushi (Uttar Pradesh) 53.62s, Priya (Karnataka) 54.71s, Sandramol Sabu (NCOE Trivandrum) 55.00s

100m hurdles: Pranjali R (JSW) 13.73s, Akschi Das (Tamil Nadu) 13.90s, Shreeya Rajesh (Karnataka) 13.90s

Pole vault: Karthika V (Tamil Nadu) 3.85m, Nekha Eldho (NCOE Trivandrum) 3.65m, V Vijayakumar (Tamil Nadu) 3.60m

20,000m race walk: Mahima Choudhary (Rajasthan) 1:39:28.83s, Aarti (Haryana) 1:39:55.93s, Komal Pal (Madhya Pradesh) 1:43:17.12s

Results (Day 1)

Women

100m: Sudeshna H (Maharashtra) 11.66s, Sakshi (Reliance) 11.69s, Tamanna (NCOE Trivandrum) 11.79s

1500m: Vineeta Gurjar (Uttar Pradesh) 4:31.85s, Laxmipriya Kisan (Odisha) 4:31.97s, Bhagwati Deora (Rajasthan) 4:32.28s

Shot put: Simranjeet Kaur (Delhi) 13.99m, Jhalak Chahal (Uttar Pradesh) 13.76m, Pooja Kumari (NCOE Patiala) 13.73m

High jump: Sarika Kumawat (Rajasthan) 1.68m, Seema Kumari (Uttar Pradesh) 1.68m, Rimpal Kaur (Punjab) 1.65m

Long jump: Mubassina (Anju Bobby George Academy) 6.36m, Sinchana MS (Karnataka) 6.22m, Abhirami VM (Kerala) 5.96m

Men

100m: Dondapati H (Odisha) 10.49s, Sadanand Kumar (Jharkhand) 10.56s, Laukikrat M (Maharashtra) 10.57s