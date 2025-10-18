Indian Open U23 Athletics: Kerala’s Arjun Pradeep wins 400m hurdles gold with meet record

MEET RECORD FOR ARJUN 👏👏



Kerala's Arjun Pradeep won the gold 🥇 medal in the men's 400m hurdles with a personal best timing of 50.29s at the India Open U-23 Athletics Championships in Warangal.



He also broke the meet record of 50.89s, set by Yashas Palaksha in 2022.



His… pic.twitter.com/xu0fkXAaZ3